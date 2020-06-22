Парижский оркестр и Филармонический оркестр Осло сыграют с новым дирижером

Сразу два европейских оркестра - Парижский (Orchestre de Paris) и Филармонический Осло (Oslo Philarmonic Orchestra) выбрали своим руководителем 24-летнего финского музыканта Клауса Мякеля. Норвежский оркестр объявил о продлении уже заключенного на 2020 год контракта с маэстро, Парижская филармония анонсировала новость о контракте с Мякеля на 2022 год. Оба коллектива сыграют первые публичные концерты после пандемии с финским маэстро.

Знаменитый Филармонический оркестр Осло, имеющий богатую историю, начинавшуюся еще во времена Эдварда Грига, отметил в прошлом году свое столетие в качестве филармонического оркестра. В разные времена этот коллектив поддерживали Артур Никиш, Бруно Вальтер, Сергей Кусевицкий, а двадцать три года (с 1979 по 2002) оркестром руководил Марис Янсонс, гастролировавший с норвежскими музыкантами по миру и записавший с ними симфонии Чайковского и произведения Бартока. С 2013 года оркестром Осло руководит Василий Петренко. Среди их записей - сочинения Скрябина, Шостаковича, Римского-Корсакова, Прокофьева. В следующем году Петренко возглавит Королевский филармонический оркестр в Лондоне, а в Осло уже с 1 августа приступит к обязанностям главного дирижера 24-летний Клаус Мякеля. Между тем, в мае оркестр объявил, что уже до вступления Мякеля в должность, ему продлевают трехлетний контракт на четыре года, то есть, отдают руководство коллективом на семь лет вперед. Это результат особого творческого контакта, который сложился во время предыдущих выступлений молодого музыканта с оркестром. Сам Мякеля говорит, что "когда впервые встретился с оркестром, между ними сразу возникла искра энергии". Он не может дождаться момента, когда сможет работать с оркестром и начать крупный проект симфоний Сибелиуса, поскольку "музыка Сибелиуса всегда составляла важную часть репертуара этого оркестра, а кроме того - она в моем ДНК".

Первое выступление Филармонического оркестра Осло в новом сезоне с Мякеля состоится 19 августа в Концертном зале Осло. В программе прозвучат Первая симфония Малера и мировая премьера сочинения 32-летнего финского композитора Саули Зиновьева, написанного по заказу филармонии Осло. Эта же программа будет повторена 20 и 21 августа. Но билеты на концерты пока не продают, поскольку нет точной информации о том, сколько зрителей разрешат к осени пустить в концертный зал.

Однако, прежде, чем многообещаюший молодой маэстро выступит с норвежским коллективом, он даст публичный концерт в Парижской филармонии - с Парижским оркестром, объявившем на днях Мякеля своим новым худруком с 2022 года. До этого времени, по желанию коллектива, Мякеля будет сотрудничать с ним в должности музыкального советника и дирижера. Так совпало, что два года назад Министерство культуры и мэр Парижа обратились к директору Парижской филармонии Лорану Бейлю с просьбой об объединении Парижского оркестра с филармонией, и эта интеграция в 2019 году вступила в силу. Тогда же начался и поиск нового музыкального руководителя оркестра вместо завершившего контракт британского маэстро Даниэля Хардинга. В поиске участвовали менеджмент и музыканты оркестра, чьими руководителями, начиная с 1967 года были такие выдающиеся дирижеры, как Мюнш, Караян, Баренбойм, сэр Шолти, Пааво Ярви и другие. Коллектив оркестра выбрал на пять лет Клауса Мякеля, охарактеризовав его, "как талант с сияющей индивидуальностью". Теперь на сцене Парижской филармонии 9 июля маэстро выступит со свои будущим коллективом. В программе заявлены "Гробница Куперена" Равеля и Седьмая симфония Бетховена. Условия приема зрителей в Парижской филармонии все еще уточняются, и это будет первый публичный концерт в филармонии со времени начала эпидемии.

Кстати

Клаус Мякеля дебютировал всего три года назад, выступив в 21 год с Симфоническим оркестром Шведского радио, а в следующем году стал его главным приглашенным дирижером. В прошлом году он возглавил музыкальный фестиваль в финском городе Турку, дебютировал с крупнейшими европейскими оркестрами, с Кливлендским оркестром, стал руководителем Академии Караяна Берлинской филармонии в Китае.