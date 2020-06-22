Указ губернатора Пермского края от 22 июня 2020 года № 88 "О внесении изменений в указ губернатора Пермского края от 29 марта 2020 г. № 23 "О мероприятиях, реализуемых в связи с угрозой распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19) в Пермском крае"

В связи с введением в Пермском крае режима повышенной готовности ввиду угрозы распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19), в соответствии с подпунктом "б" пункта 6 статьи 4.1 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 68-ФЗ "О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера", Федеральным законом от 30 марта 1999 г. № 52-ФЗ "О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения", Указом Президента Российской Федерации от 02 апреля 2020 г. № 239 "О мерах по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения на территории Российской Федерации в связи с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19)", пунктом "а" части 9 статьи 27 Устава Пермского края постановляю:

1. Внести в указ губернатора Пермского края от 29 марта 2020 г. № 23 "О мероприятиях, реализуемых в связи с угрозой распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19) в Пермском крае" (в редакции указов губернатора Пермского края от 31 марта 2020 г. № 26, от 04 апреля 2020 г. № 30, от 06 апреля 2020 г. № 31, от 13 апреля 2020 г. № 33, от 17 апреля 2020 г. № 40, от 24 апреля 2020 г. № 50, от 27 апреля 2020 г. № 51, от 30 апреля 2020 г. № 56, от 06 мая 2020 г. № 59, от 08 мая 2020 г. № 60, от 18 мая 2020 г. № 62, от 20 мая 2020 г. № 67, от 27 мая 2020 г. № 69, от 05 июня 2020 г. № 74, от 15 июня 2020 г. № 79, от 16 июня 2020 г. № 82, от 19 июня 2020 г. № 87) следующие изменения:

1.1. в пункте 1 слова "до 23 июня 2020 г." заменить словами "до 30 июня 2020 г.";

1.2. пункт 1.1 изложить в следующей редакции:

"1.1. проведение любых спортивных, культурных, научных, публичных, общественных и досуговых мероприятий с участием физических лиц на открытых пространствах, а также в зданиях, строениях, сооружениях (и помещениях в них), за исключением:

культурных мероприятий, приуроченных к празднованию 75-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941 - 1945 годов, празднованию Дня России, Дня города Перми, при общей численности участников не более 5 человек и использовании средств индивидуальной защиты;

мероприятий, проводимых для зрителей, находящихся в собственных автомобилях, припаркованных на площадке проведения мероприятия;

мероприятий по информированию граждан о подготовке и проведении общероссийского голосования по вопросу одобрения изменений в Конституцию Российской Федерации, проводимых лицами, прошедшими обучение и имеющими сертификат Центральной избирательной комиссии Российской Федерации и Ассоциации волонтерских центров, а также концертными бригадами, при общей численности участников не более 5 человек и использовании средств индивидуальной защиты;

мероприятий по организации занятости несовершеннолетних в течение летнего каникулярного периода продолжительностью не более 3 часов в день при общей численности несовершеннолетних не более 5 человек в одной группе с соблюдением социальной дистанции и территориальной разобщенности групп, организацией ежедневного утреннего фильтра при учреждениях образования, культуры, спорта, досуга и соблюдением иных противоэпидемических мероприятий в соответствии с рекомендациями Управления Роспотребнадзора по Пермскому краю;";

1.3. в пункте 1.5 слова "до 23 июня 2020 г." заменить словами "до 30 июня 2020 г.";

1.4. абзац первый пункта 2.25 изложить в следующей редакции:

"2.25. иные организации, определенные Министерством промышленности и торговли Пермского края, по перечню, определенному Министерством промышленности и торговли Пермского края на основании заявок организаций по форме согласно приложению 4 к настоящему указу.";

1.5. дополнить пунктом 2.40 следующего содержания:

"2.40. организации, осуществляющие производство и реализацию товаров, выполнение работ, оказание услуг юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям с предварительным уведомлением Министерства промышленности и торговли Пермского края и Управления Роспотребнадзора по Пермскому краю.";

1.6. в абзаце первом пункта 2(1) слова "Министерства промышленности, предпринимательства и торговли Пермского края" заменить словами "Министерства промышленности и торговли Пермского края";

1.7. в пункте 2(2) слова "Министерству промышленности, предпринимательства и торговли Пермского края" заменить словами "Министерству промышленности и торговли Пермского края";

1.8. в пункте 3 слова "до 23 июня 2020 г." заменить словами "до 30 июня 2020 г.";

1.9. в пункте 10.1:

1.9.1. абзац седьмой после цифр "2.39" дополнить цифрами ", 2.40";

1.9.2. в абзаце восьмом слова "Министерство промышленности, предпринимательства и торговли Пермского края" заменить словами "Министерство промышленности и торговли Пермского края";

1.10. в пункте 10.3 слова "до 23 июня 2020 года" заменить словами "до 30 июня 2020 года";

1.11. пункт 24(3) изложить в следующей редакции:

"24(3). До начала возобновления деятельности организаций, указанных в пунктах 2.29 - 2.34, 2.40 настоящего указа, организация направляет уведомление о возобновлении деятельности по форме согласно приложению 7 к настоящему указу по адресу электронной почты Министерства промышленности и торговли Пермского края (info@minpromtorg.permkrai.ru) и Управления Роспотребнадзора по Пермскому краю (urpn@59.rospotrebnadzor.ru) в виде электронного образа документа в формате pdf.";

1.12. пункт 25(4) после цифр "2.39" дополнить цифрами ", 2.40".

2. Настоящий указ вступает в силу со дня его официального опубликования.

Временно исполняющий обязанности губернатора Пермского края Д.Н.Махонин







