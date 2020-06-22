Посол РФ озвучил главную тему переговоров России и США в Вене

Продление Договора о сокращении стратегических наступательных вооружений (СНВ-3) станет одной из главных тем встречи представителей России и США, которая состоится в Вене 22-23 июня. Об этом сообщил посол РФ в Вашингтоне Анатолий Антонов.

По его словам, Москва хочет понять, каковы дальнейшие планы американской стороны в отношении этого договора. "Пока же по крайней мере у меня складывается впечатление, что у американцев много претензий к существу этого соглашения", - цитирует посла РИА Новости.

Антонов также отметил, что Россия уже давно просчитала все последствия возможного непродления СНВ-3 со стороны США. Если это произойдет, то "наша реакция будет спокойной, продуманной, взвешенной", отметил дипломат. При этом он выразил твердое убеждение, что национальная безопасность России не пострадает, хотя негативные последствия скажутся на международной стабильности.

СНВ-3, подписанный в 2010 году, остается единственным действующим договором между Россией и США об ограничении вооружений. Соглашение истекает в феврале 2021 года. Ранее президент Дональд Трамп говорил о желании выработать новое трехстороннее ядерное соглашение между Россией, Китаем и США. В Пекине эту идею отвергли.