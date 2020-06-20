Рябков и Биллингсли обсудят контроль над вооружениями 22-23 июня

Заместитель главы МИД России Сергей Рябков и спецпредставитель президента США по контролю над вооружениями Маршалл Биллингсли проведут в Австрии 22-23 июня переговоры по контролю над вооружениями. Об этом говорится в распространенном в пятницу заявлении Госдепартамента США.

В нем отмечается, что Китаю также было направлено предложение присоединиться к этим дискуссиям. Однако китайская сторона уже говорила, что Пекин не намерен участвовать в каких-либо трехсторонних переговорах о контроле над вооружениями с Россией и США. По словам представителя МИД КНР Чжао Лицзяня, Вашингтон постоянно стремится нарушить свои обязательства по уже существующему соглашению.

Ранее Рябков заявил, что власти США пытаются освободиться от любых ограничений в сфере контроля над вооружениями и создать на мировом рынке благоприятные условия для своего военно-промышленного комплекса.