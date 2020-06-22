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22.06.2020 12:29
Рубрика: Власть

Путин возложил венок к Могиле Неизвестного солдата

Текст: Кира Латухина
Президент Владимир Путин в День памяти и скорби почтил память погибших за Родину и принял участие в церемонии возложения венка к Могиле Неизвестного солдата.

Глава государства приехал на церемонию после посещения главного храма Вооруженных сил в парке Патриот в подмосковной Кубинке.

Фото: Алексей Никольский/Пресс-служба президента РФ
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Владимир Путин пообщался с другими участниками церемонии - ветеранами Великой Отечественной войны​ и пожал каждому фронтовику руку.

Один из ветеранов передал конверт и президент бережно положил его в карман пиджака.

К Могиле неизвестного солдата также возложили цветы молодые суворовцы.

Путин назвал абсолютно священной память о войне

Текст: Кира Латухина
В День памяти и скорби президент посетил главный храм Вооруженных сил в подмосковной Кубинке.

Верховного главнокомандующего сопровождали Патриарх Московский и всея Руси Кирилл и министр обороны Сергей Шойгу.

"В День памяти и скорби мы обращаемся к одной из самых горьких, драматических страниц нашей истории. Великая Отечественная война стала жестокой огромной трагедией, унесла миллионы жизней", - заявил глава государства.
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"Испытания военной поры показали неимоверную силу и стойкость нашего народа, - отметил Владимир Путин. - Для нас, граждан России, память о Великой Отечественной войне, обо всех, кто сражался и погибал, абсолютно священна. Она всегда с нами, дает нам силы служить нашей стране по нравственным заветам, от которых мы не имеем права отступить и никогда не отступим".

Президент объявил минуту молчания. "Современное поколение солдат и офицеров хранит верность традициям, достойно выполняет поставленные задачи, и мы знаем, что обороноспособность и безопасность государства надежно обеспечена", - продолжил он.

Вооруженные силы совершенствуются, растут их боевые возможности. Но главная основа ратного труда - мужество, верность долгу, честь и безграничная любовь к Отчизне. "Это безусловные ценности", - заключил Верховный главнокомандующий.

Видео: RT

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