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22.06.2020 10:31
Рубрика: Легковые авто

Раскрыты секреты парадного кабриолета Aurus

Текст: Валерий Карташов

Журналисты компании НТВ протестировали парадный кабриолет Aurus Senat. В трёхминутном видео руководитель проекта Александр Лебедев рассказывает об особенностях модели и раскрывает её характеристики.

Aurus Senat Cabriolet разработан специально для участия в параде Победы. Дебют кабриолета состоялся 9 мая 2019 года. В этом году он также проедет по Красной.

Фото: www.vk.com/rusautomobile
Aurus с необычным салоном засняли в Москве

Senat Cabriolet построен на базе седана Senat длиной 5630 мм. Автомобиль имеет двухдверный кузов с удлинёнными дверями, оригинальные углепластиковые наружные панели кузова, складную матерчатую крышу с электроприводом. Крыша складывается/раскладывается всего за 30 секунд.

В кабриолет заложен "парадный" режим движения, в котором максимальная скорость ограничивается до 20 км/ч, а подвеска становится более мягкой. При включении режима датчики меняют калибровку подвески и трансмиссии - каждый узел автомобиля контролируется встроенным компьютером, настройки заданы заранее и меняются в зависимости от выбранного режима. В салоне предусмотрена регулировка парадного поручня, микрофоны и другое оборудование. В багажнике есть место для радиопередатчиков.

Примечательно, что вместо обычного сертификата ОТТС Senat Cabriolet оформлен по Свидетельству о безопасности колесного транспортного средства (СБКТС). В данный момент собрано восемь кабриолетов, по три парадных экземпляра для Москвы и Санкт-Петербурга, плюс две товарные машины для частных заказчиков.

Фото: Валерий Карташов
Aurus продолжает работу над "царь-двигателем"

По технической части кабриолет аналогичен остальным моделям Aurus. Все автомобили полноприводные, оснащаются гибридной силовой установкой, которая включает в себя бензиновый V8 объёмом 4,4 литра мощностью 598 л.с. Мотор работает в связке с девятиступенчатым российским "автоматом" KATE R932.

Напомним, в полном составе семейство Aurus будет включать: седан, лимузин, минивэн Arsenal, внедорожник Komendant, кабриолет, мотоцикл и вертолёт. Не исключено появление купе. Серийное производство Aurus стартует в начале 2021 года на заводе Sollers в Елабуге.

#Кортеж