"Реал" вышел на первое место в Примере

В одном из центральных матчей 30-го тура Примеры "Реал" одолел на выезде "Реал Сосьедад" - 2:1. Благодаря победе "королевский клуб" обогнал в турнирной таблице "Барселону". В активе обеих команд по 65 очков, но за счет дополнительных показателей лидируют мадридцы.

За день до встречи в Сан-Себастьяне очки в Севилье потеряла "Барселона". А это означало, что в случае победы "Реал" станет лидером. И он добился своего: на голы Серхио Рамоса и Карима Бензема хозяева смогли ответить лишь точным ударом Микеля Мерино в концовке.

Добавим, что в 30-м туре "Сельта" с Федором Смоловым в составе разгромила на своем поле "Алавес" (6:0). Клуб из Виго одержал крупнейшую победу в Примере за последние 66 лет. Смолов провел на поле все 90 минут и имел несколько очень хороших моментов для гола, но отличиться россиянину так и не удалось.