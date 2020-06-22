В Москве ставят светофоры с интеллектом

Наверняка многие жители Москвы замечали на светофорных столбах кнопки с красной надписью "Ждите". Вроде бы логично: нажимаешь - и для пешеходов загорается зеленый. Пробуем. Ноль реакции днем. А вот если нажмете ближе к вечеру - сразу сработает. Как оказалось, эти системы - часть "умных перекрестков", которые появляются во многих районах столицы и обеспечивают безопасность движения.

В этом году количество "умных перекрестков" в Москве увеличится со 100 до 500, рассказали "РГ" в пресс-службе Центра организации дорожного движения. Светофоры с кнопками - лишь часть этой системы. Все движение, не только пешеходное, регулируется по специальным алгоритмам. Они позволяют как можно скорее пропустить общественный транспорт благодаря светофорным сигналам. Как же светофор определяет, автобус перед ним или обычная машина?

В асфальт на глубину 12-15 сантиметров ставят детекторы - те самые датчики, которые фиксируют и плотность потока, и тип транспортных средств. Если детектор распознает автобус, троллейбус или трамвай, то немедленно включит им зеленый свет. На пересечении Чонгарского и Симферопольского бульваров датчики вмонтированы даже в плитку между трамвайными рельсами. Специально, чтобы дать приоритет рельсовому транспорту.

Детекторы под асфальтом соединены с контроллерами, управляющими светофорами. Именно так "нужному" транспорту включают зеленый. На действующих "умных перекрестках", по подсчетам ЦОДД, общественный транспорт стал быстрее в среднем на 20 процентов. Если раньше за 2 минуты перекресток мог проехать только один автобус, то сейчас - четыре.

А что же кнопки на светофорах? С 7 до 21 часа "умный перекресток" сам регулирует движение, в том числе, и пешеходное. Поэтому в данном промежутке кнопки не реагируют. А вот ранним утром и поздним вечером пешеходы сами могут давать себе зеленый свет.