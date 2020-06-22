Опубликована интерактивная карта с бесплатными точками Wi-Fi в Москве

На интерактивной карте собраны бесплатные точки городского беспроводного интернета, размещенные в парках и на улицах, площадях, скверах столицы. Об этом сообщает официальный портал мэра Москвы.

По данным портала, карта создана для удобства горожан и гостей города. "По мере развития городской сети карта будет обновляться и содержать информацию о новых точках доступа", - сказал руководитель проекта "Общегородской Wi-Fi" департамента информационных технологий Москвы Александр Харитонов.

Согласно карте, сейчас подключиться к беспроводному интернету можно по 4,3 тысячи адресам, из них часть расположены в 43 столичных парках, а еще более 3 тысяч точек подключения доступны в городских общественных пространствах. В частности, одна из точек бесплатного Wi-Fi на улице Правды расположена в городской библиотеке, а другая возле проката велосипедов. В районе сада "Эрмитаж" более 20 точек доступа, а возле метро "Арбатская" более трех десятков.

Чтобы подключиться к бесплатному беспроводному интернету, необходимо выбрать в списке доступных сетей Moscow_WiFi_Free и пройти идентификацию с помощью аккаунта на портале mos.ru или номера телефона.