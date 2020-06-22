Под Ярославлем нашли тело пропавшего мальчика

В Рыбинске Ярославской области обнаружено тело ребенка, пропавшего 21 июня.

По данным следственного управления СК РФ по Ярославской области, девятилетний мальчик пропал во время купания в Волге в районе Переборы города Рыбинска.

- В этот момент на пляже находились мать и сестра несовершеннолетнего, которые, заметив исчезновение мальчика, принялись его искать. Не найдя его собственными силами, мать обратилась в правоохранительные органы, - сообщили в ведомстве.

В поисках ребенка участвовали следователи и криминалисты СК, сотрудники МВД и МЧС, а также волонтеры. В итоге тело мальчика нашли в реке водолазы. Внешних признаков насильственной смерти на нем нет.

По факту безвестного исчезновения школьника 21 июня было возбуждено уголовное дело. В СУ СК пояснили, что в рамках расследования будет дана юридическая оценка действиям лиц, ответственных за безопасность ребенка.

Тем временем

Воронежская прокуратура начала проверку обстоятельств гибели четырехлетней девочки. Ребенок утонул 21 июня в пруду города Перелешино. Вместе с девочкой на пляже были ее родители. Они уже привлекались к ответственности за плохое исполнение своих обязанностей, отметили в ведомстве.