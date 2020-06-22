Прирост новых случаев коронавируса в Москве держится на уровне 1 тысячи уже почти неделю

Оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом в Москве сообщает: в столице подтверждено 1068 новых случаев COVID-19. Это по-прежнему меньше одного на 10 тысяч населения Москвы. Прирост новых случаев коронавируса в Москве держится на уровне раннеапрельских показателей уже почти неделю.

Среди новых случаев 43,3% у людей в возрасте от 18 до 45 лет, 34,1% - от 46 до 65, 10,5% - от 66 до 79, еще 5% - старше 80 лет. У детей - 7,1 процента. Все пациенты, а также близко контактировавшие с ними люди, уже находятся под меднаблюдением.