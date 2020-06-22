В Воронеж доставили землю с места гибели Романа Филипова

Земля с места гибели Героя России Романа Филипова доставлена в Воронеж, на родину летчика. Она будет храниться в музее школы, где учился герой.

Три выполненные в виде снарядов к авиапушке капсулы с землей передали главе Воронежской области Александру Гусеву во время открытия после консервации памятника Великой Отечественной войны - Ротонды, сообщили в пресс-службе правительства региона.

Одну из капсул передадут на хранение в мемориальный класс воронежской школы № 85 - здесь учился Филипов, сейчас школа носит его имя. Другую передадут родителям летчика. Судьба третьей еще не решена.

Напомним, 3 февраля 2018 года во время выполнения боевого задания в Сирии штурмовик Филипова был сбит зенитной ракетой. Летчик катапультировался и принял неравный бой на земле. Когда закончились патроны, Роман подорвал себя и врагов гранатой. Последними его словами были: "Это вам за пацанов!"

Авиация ВКС России уничтожила на месте гибели пилота три десятка боевиков. Затем сирийский спецназ зачистил территорию и нашел тело летчика - его вывезли и с воинскими почестями похоронили на Аллее славы в Воронеже. 6 февраля Филипову посмертно присвоено звание Героя Российской Федерации.

18 марта 2020 года съемочная группа ВГТРК нашла место гибели летчика и вывезла землю с него в Россию.