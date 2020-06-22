В Мордовии отменили карантин для приезжих из других субъектов РФ

В Мордовии отменили 14-дневный карантин для приезжих из других регионов страны, действовавший в период пандемии COVID-19.

Соответствующие изменения внес в указ о мерах по противодействию распространению коронавирусной инфекции глава РМ Владимир Волков. Согласно документу, на границах Мордовии сняты посты.

Тем не менее режим повышенной готовности в республике сохраняется. Граждане, прибывающие из-за рубежа, по-прежнему должны соблюдать двухнедельную самоизоляцию. Это требование распространяется и на тех, кто проживает вместе с ними.

Режим самоизоляции предписан и людям старше 65 лет: им разрешены прогулки (не более двух человек), посещение магазинов, выезд на дачный участок, вынос мусора, передвижение к месту работы и обратно, а также следование к месту голосования и обратно.

Кроме того, сохраняется масочно-перчаточный режим в магазинах, транспорте, при посещении предприятий и учреждений, на рабочих местах.

В республике открыты солярии, парикмахерские, музеи, а также непродовольственные магазины с отдельным входом и площадью до 400 квадратных метров.

По данным республиканского оперштаба, за последние сутки в Мордовии зарегистрировано 54 новых случая коронавируса. Всего же с начала эпидемии в регионе было инфицировано 2986 человек. Из них 1858 вылечились, 23 пациента скончались.