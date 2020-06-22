Экс-министра образования Дагестана осудили за растрату

Лефортовский суд Москвы приговорил бывшего министра образования и науки Дагестана Шахабаса Шахова к 4,5 года колонии за растрату 88 миллионов рублей, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-секретаря суда.

Другие фигуранты дела получили условные сроки. Так, дочь экс-чиновника осуждена на три года. Двое других обвиняемых приговорены к двум годам. Вину в содеянном никто не признал.

Шахабаса Шахова в начале февраля 2018 года арестовали по одному делу с бывшим главой правительства республики Абдусамадом Гамидовым и его заместителями. Задержание руководителя республиканской системы образования связано со строительством школы в Каспийске.