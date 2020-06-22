Двух фигурантов дела "Сети" осудили в Петербурге

В Петербурге 1-й Западный окружной суд огласил приговор двум участникам сообщества "Сети", признанного террористической организацией, деятельность которой запрещена в России.

Как сообщает объединенная пресс-служба судов Санкт-Петербурга, приговор вынесен Виктору Филинкову и Юлию Бояршинову. Они признаны виновными в организации террористического сообщества и участии в нем, а также в незаконном использовании взрывчатых устройств.

По решению 1-го Западного окружного суда Виктор Филинков приговорен к семи годам лишения свободы, Юлий Бояршинов - к 5,5 годам. Наказание осужденные будут отбывать в колонии общего режима.

Напомним, в феврале в Пензе Приволжский окружной военный суд вынес приговор семерым участникам сообщества. Их группы признали виновными и приговорили к лишению свободы на срок от шести до восемнадцати лет.