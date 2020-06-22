Глава комитета по соцполитике Петербурга вылечился от COVID-19

Руководитель комитета по социальной политике администрации Петербурга Александр Ржаненков вылечился от коронавирусной инфекции.
Как сообщили "РГ" в комитете по соцполитике, с 22 июня Александр Ржаненков вышел на работу.
Напомним, положительный тест на коронавирус председатель комитета сдал около трех недель назад. С 1 июня находился на больничном. Ржаненков лечился дома, болезнь протекала в легкой форме. Также коронавирусная инфекция была выявлена у дочери чиновника.
В период болезни Ржаненков продолжал работать удаленно.