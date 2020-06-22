Петербургский музыкант совершил пеший поход с арфой сквозь Швейцарию

Петербургский музыкант Александр Болдачев решил внести свою лепту в формирование нового мира после пандемии и создал необычный проект Ab Aeterno ("От вечности").

Александр Болдачев - один из наиболее востребованных арфистов современности, эксклюзивный артист итальянского Арфового дома Salvi Harps, приглашенный солист Большого театра, основатель, художественный руководитель Цюрихского фестиваля арф. Карантин застал его в Швейцарии.

Началом уникального проекта стал пеший поход музыканта сквозь Швейцарию с 50-килограммовой арфой (инструмент в футляре на колесиках). Семь дней пути, 150 километров, пять благотворительных концертов: уличный - в Бадене, музыка Sting в Габсбургском замке, салонный концерт в заповеднике Таль, швейцарский женский день в Золотурне, лекция в Биле и импровизация на месте доисторической стоянки "Ла Тен" у Нашательского озера. Необычный концертный тур завершился 17 июня финальным салонным концертом в Цюрихе.

С помощью этого проекта музыкант хочет напомнить людям, что в любые времена искусство было проводником культуры к людям. Поэтому именно сейчас очень важно, что будут транслировать артисты планеты и как они будут выражать свое отношение к настоящему моменту.

Фото: из архива Александра Болдачева

- Это осознанное возвращение к истокам профессии арфиста, к тем временам, когда трубадуры, труверы, миннезингеры ходили по дорогам Европы и несли свои песни народам. Мимо римских купален Aqua Helvetica, родового замка Габсбург, давшего имя Великой династии, к общине Ла Тен, которая находится на месте доисторической стоянки кельтов, основателей латенской культуры. Здесь есть место для размышлений, творчества и аскетизма, - рассказывает Александр. - После первого концерта к моему путешествию присоединилось трое попутчиков, после второго уже шестеро. Не говоря о тысячах моих замечательных подписчиков, поддерживающих меня. Для людей этот проект - свобода, упрямство, надежда - именно то, чего часто не хватает современному обществу. Мне очень хочется, чтобы каждый нашел для себя мысль из вечности (ab Aeterno), которая помогла бы созидать новый мир.

Следующая часть проекта - создание альбома с выдающимися деятелями культуры современности (певцы, музыканты, композиторы, режиссеры, хореографы). Формат: непосредственное общение о сегодняшней ситуации в мире, о том, что в обществе меняется и что нужно сохранить. Логическим продолжением диалога станет создание композиции, хореографии, текста, выходящих из разговоров. Связующей нитью будет использование арфы, как объединяющего, древнего, медитативного и всестороннего инструмента. Еще один важный аспект - сбор денежных средств для помощи начинающим деятелям культуры по всему миру.

Фото: Из архива Александра Болдачева

- Что меня подвигло на этот шаг? Мир меняется, и только мы решаем, что возьмем с собой из прошлого и что сотворим в будущем, - отметил Александр Болдачев. - Сейчас особенно пострадали деятели культуры, музыканты. Я решил, что кроме онлайн акций и громких слов, нужно многое делать в поддержку деятелей культуры и мотивировать их на новые творения. Кроме повторения творческих походов, запланирован выпуск альбома, который я запишу с разными артистами. Перед созданием новых произведений мы проведем диалог, будем говорить о современном мире и о картинке будущего. Хочется обсудить с коллегами, живущими в разных странах, основные моменты, связанные с так называемой новой реальностью, которая ожидает нас после пандемии - как они пережили это время, какой видят ситуацию сейчас и что хотели бы сделать потом. В итоге - это будет и видео, и аудиоальбом со всеми диалогами и коллаборациями. Деньги, вырученные от его продажи, пойдут в помощь начинающим творцам, ведь им сейчас особенно тяжело.

Справка "РГ"

Александр Болдачев - лауреат премий "Британские блестящие дарования" (впервые награда была вручена не гражданину Великобритании), австрийской ProEuropa (за вклад в развитие европейского искусства), японской Aoyama Music Prize. Ведет активную концертную деятельность, выступает с сольными концертами и мастер-классами в более чем в тридцати странах на пяти континентах. Участник международных фондов в Швейцарии, Франции и России. В дискографии музыканта несколько сольных и камерных альбомов. Участник торжественной церемонии открытия Чемпионата мира по футболу FIFA 2018 в России, музыкальный руководитель спектакля "Ахматова" в Гоголь-центре.