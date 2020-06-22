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22.06.2020 21:50
Рубрика: Общество
Проект: В регионах

3D районного масштаба

В сельских школах открываются цифровые "Точки роста"
Текст: Ульяна Вылегжанина, Валентина Зотикова, Элина Труханова, Яна Шамаева
Российская газета - Федеральный выпуск № 135(8189)
Квадрокоптеры, шлемы виртуальной реальности, 3D-принтеры и роботы прописываются в сельских школах. До конца года в рамках нацпроекта "Образование" заработают 5 тысяч центров технического и естественно-научного развития детей "Точка роста", оборудованные по последнему слову техники. А это значит, что в классах малых городов и сел совершенно по-новому будут проходить уроки технологии, информатики, ОБЖ.
В "Точках роста" можно заниматься 3D-моделированием, робототехникой, снимать видео с квадрокоптера. Фото: Сергей Михеев В "Точках роста" можно заниматься 3D-моделированием, робототехникой, снимать видео с квадрокоптера. Фото: Сергей Михеев
В "Точках роста" можно заниматься 3D-моделированием, робототехникой, снимать видео с квадрокоптера. Фото: Сергей Михеев

Одна из "Точек" открылась в деревне Нагово Старорусского района Новгородской области. Родители довольны: школьники стали не ходить, а мчаться на уроки. Всерьез увлеклись 3D-моделированием, квадрокоптерами.

Фото: iStock
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- Мы сняли с квадрокоптера ролик про реку Чернец, которая проходит через нашу деревню, изучили ее ландшафт, - рассказывает семиклассник Сергей Юхнов. - Это был совместный проект по технологии и географии. Планируем создать фильм о школе.

Ребята признаются: очень скучали по практическим занятиям на удаленке. Кстати, в другом селе области за техническую сторону дистанционного обучения отвечали именно специалисты "Точки". Они отслеживали расписание уроков, вели прямые трансляции, подключали к онлайн-занятиям учеников.

- Буквально за неделю разработали планы, начали обучать учителей работе на цифровых платформах, продумали, как вести дистанционные уроки, - комментирует министр образования Новгородской области Евгения Серебрякова. - В Мошенской школе "Точка роста" стала интегратором внедрения дистанционного обучения для всего района. В итоге он был одним из немногих, где не возникло никаких проблем.

Сейчас в регионах идет активное строительство центров. А в целом в рамках нацпроекта "Образование" к 2024 году откроются 16 тысяч "Точек роста", которые охватят 70 процентов всех сельских школ. Так, в Удмуртии с 1 сентября откроются 42 центра, причем в половине будет "изюминка" - музыкальная гостиная.

- У нас появится еще один современный корпус. Я заканчивал эту школу еще в деревянном здании, и сейчас она меняется до неузнаваемости, - рассказал "РГ" директор Селтинской средней школы Аркадий Голубев. - Даже родители интересуются, можно ли будет в "Точку роста" им ходить наряду с детьми. Думаю, центр будет работать без выходных.

Он добавил, что коллектив для работы в "Точке роста" набрали молодой и задорный. Все они уже прошли дополнительную переподготовку.

В первый день нового учебного года примут ребят и 42 "Точки" в Оренбуржье. В регионе участниками проекта станут 7500 школьников. В центрах с самой современной начинкой они будут изучать технологию, математику, информатику, ОБЖ. Более того, планируется, что не менее 70 процентов учеников будут приходить сюда и после уроков. На закупку оборудования область получила из федерального центра 45 миллионов рублей. А региональный бюджет выделил средства на ремонт, приобретение расходных материалов и обучение кадров.

- Ждем поступления оборудования: 3D-принтера, ноутбуков, квадрокоптеров, наборов по робототехнике, - делится заместитель директора, руководитель "Точки роста" в средней школе "Экодолье" в селе Ивановка Оренбургского района Татьяна Христофорова. - Кроме того, у нас будет медиазона для обработки видео и фото, манекены для отработки приемов искусственной вентиляции легких и имитаторы для проведения занятий по ОБЖ, различные инструменты. Ребята смогут заниматься здесь уже с первого класса. Исключением станет курс "Виртуальная реальность" - его будут осваивать только старшие дети. Для младших он сложноват.

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В Ярославской области тоже с нетерпением ждут открытия 42 "Точек". К примеру, в поселке Чебаково Тутаевского района ремонт помещений под новый центр в самом разгаре.

- Ребята попробуют себя в робототехнике, что до последнего времени для них было чем-то абсолютно нереальным, - говорит директор Чебаковской средней школы Евгений Сухов. - То, что нашим ученикам здесь будет доступно, они подчас даже по телевизору не видели. Это уже совершенно другой уровень преподавания, другой формат работы.

Родители довольны: школьники стали не ходить, а мчаться на уроки. Увлеклись 3D-моделированием, квадрокоптерами

По его словам, на иной уровень выйдет и работа по профориентации сельских ребят. Они смогут пробовать себя в разных сферах, начиная от обработки материалов и до работы с программным обеспечением.

- У нас 214 учащихся и 95 детсадовцев, - рассказывает директор школы поселка Ярославка Наталия Петрушова. - Планируем обучать в центре старших дошколят и всех школьников. Сейчас областной департамент образования закупает для "Точек роста" 3D-принтеры, интерактивные комплексы, шлемы виртуальной реальности, ноутбуки, многофункциональные инструменты, квадрокоптеры, шахматные столы, тренажеры-манекены.

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