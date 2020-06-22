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22.06.2020 18:18
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

СК проверит причины крушения параплана в горах Сочи

Текст: Ирина Белова (Краснодарский край)

В Сочи следователи устанавливают обстоятельства травмирования двух человек во время падения параплана. Об этом в понедельник сообщили в пресс-службе следственного управления СК по Краснодарскому краю.

Фото: Пресс-служба Главного следственного управления СКР по Республике Крым
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Как уже рассказывала "РГ", инцидент произошел 20 июня на горном курорте "Роза Хутор".

СК проводит доследственную проверку по факту травмирования 34- и 38-летнего мужчин.

По предварительной информации, 38-летний мужчина обратился к индивидуальному предпринимателю за платной услугой. Во время планирования крыло параплана загнулись, и он упал на склон горы Роза Пик. В результате происшествия гость и инструктор, находившийся с ним в тандеме, получили травмы. Их доставили в больницу, где они находятся по настоящее время.

Сейчас следователи выясняют все обстоятельства. По окончании проверки будет принято процессуальное решение.

Происшествия ЧП Несчастные случаи Филиалы РГ Кубань. Северный Кавказ ЮФО Краснодарский край

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