СК проверит причины крушения параплана в горах Сочи

В Сочи следователи устанавливают обстоятельства травмирования двух человек во время падения параплана. Об этом в понедельник сообщили в пресс-службе следственного управления СК по Краснодарскому краю.

Как уже рассказывала "РГ", инцидент произошел 20 июня на горном курорте "Роза Хутор".

СК проводит доследственную проверку по факту травмирования 34- и 38-летнего мужчин.

По предварительной информации, 38-летний мужчина обратился к индивидуальному предпринимателю за платной услугой. Во время планирования крыло параплана загнулись, и он упал на склон горы Роза Пик. В результате происшествия гость и инструктор, находившийся с ним в тандеме, получили травмы. Их доставили в больницу, где они находятся по настоящее время.

Сейчас следователи выясняют все обстоятельства. По окончании проверки будет принято процессуальное решение.