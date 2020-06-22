Новости

Под Тверью пресекли мошенничество с землей 17:16
Восемь улиц столицы станут двусторонними 24 июня 17:12
Вышел трейлер российского фильма ужасов "Кольская сверхглубокая" 17:12
В сентябре состоится празднование 400-летия протопопа Аввакума 17:09
Зверей-героев перезапуска "Ну, погоди!" пообещали оставить немыми 17:00
Дешевый кроссовер Nissan Magnite появится с большим опозданием 17:00
Названа дата возобновления съемок сериала "Ведьмак" от Netflix 16:51
В США нашли следы таинственно пропавшей 430 лет назад колонии 16:51
Русский музей показал, как выглядели его залы 100 лет назад 16:49
Cуд в Киеве вынес приговор националисту за нападение на офисы банков РФ 16:46
В Краснодаре пойдут под суд полицейские, избившие парня при задержании 16:43
Волейболист "Факела" устроил дорожный конфликт в Новой Москве 16:42
На "Союзмультфильме" объяснили, зачем в "Ну, погоди!" новые персонажи 16:38
На Урале по детским письмам на фронт снимут документальный фильм 16:38
Голикова оценила уменьшение выявляемых случаев заболевания коронавирусом 16:33
Родные убитой девушки не подадут гражданский иск к историку Соколову 16:28
В ЕЭК утверждена дорожная карта электроэнергетического рынка ЕАЭС 16:25
Опубликована интерактивная карта с бесплатными точками Wi-Fi в Москве 16:23
В горах Сочи при падении параплана пострадали два человека 16:22
Житель Великого Устюга снял, как медведь переплывает реку Сухону 16:21
Президент Хорватии не прилетит в Москву из-за сломанного самолета 16:19
Вандал поджег на Алтае часовню Архангела Михаила 16:16
Роберт Дауни-младший может сняться в новых "Пиратах Карибского моря" 16:16
Голикова сообщила, что носить маски придется и осенью 16:11
В Омской области неизвестный похитил из храма мощи святых 16:10
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Приемная кампания-2020: чего ждать абитуриентам
Приемная кампания-2020: чего ждать абитуриентам
В Роструде напомнили про короткую рабочую неделю
В Роструде напомнили про короткую рабочую неделю
Голикова сообщила, что носить маски придется и осенью
Голикова сообщила, что носить маски придется и осенью
22.06.2020 16:43
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

В Краснодаре пойдут под суд полицейские, избившие парня при задержании

Текст: Анна Юркова

В столице Кубани перед судом предстанут двое полицейских - заместитель командира взвода и инспектор ППС. Они обвиняются в превышении должностных полномочий с применением насилия и специальных средств, в причинении тяжкого вреда здоровью. Об этом сообщили в пресс-службе СУ СКР по Краснодарскому краю.

Фото: iStock
В Воркуте задержан полицейский по подозрению в убийстве двоих коллег

По данным следствия, в ночь с 10 на 11 марта 2019 года полицейские патрулировали территорию дачных поселков в районе Ростовского шоссе. При обходе в садоводческом товариществе "Ветеран" они заметили молодого человека, перелезавшего через забор на свой участок. В этот момент стражи порядка, не выяснив, совершает ли он правонарушение либо преступление, подошли к нему и ударили резиновой дубинкой.

"Кроме того, обвиняемые необоснованно применили в отношении потерпевшего специальные средства - наручники. В результате молодому человеку был причинен тяжкий вред здоровью, - рассказали в ведомстве. - Сейчас уголовное дело с утвержденным прокурором обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.

Как сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Краснодарскому краю, по данному факту была проведена служебная проверка - сотрудников полиции отстранили от выполнения служебных обязанностей до вступления в законную силу решения суда.

Происшествия Преступления Должностные преступления Происшествия Правосудие Следствие Филиалы РГ Кубань. Северный Кавказ ЮФО Краснодарский край Краснодар Преступления правоохранителей

Главное сегодня

Голикова рассказала о расходах на здравоохранение в этом году
Прием заявлений на субсидии бизнесу за апрель продлен до 1 июля
В Минкомсвязи назвали причины разблокировки Telegram
Песков заявил об отсутствии у России территориальных претензий к соседям
Общероссийская минута молчания будет проводиться ежегодно 22 июня
ФСБ задержала участников нападения на Дагестан в 1999 году
Видео: В Москве изъяли почти два килограмма кокаина