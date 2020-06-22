В Краснодаре пойдут под суд полицейские, избившие парня при задержании

В столице Кубани перед судом предстанут двое полицейских - заместитель командира взвода и инспектор ППС. Они обвиняются в превышении должностных полномочий с применением насилия и специальных средств, в причинении тяжкого вреда здоровью. Об этом сообщили в пресс-службе СУ СКР по Краснодарскому краю.

По данным следствия, в ночь с 10 на 11 марта 2019 года полицейские патрулировали территорию дачных поселков в районе Ростовского шоссе. При обходе в садоводческом товариществе "Ветеран" они заметили молодого человека, перелезавшего через забор на свой участок. В этот момент стражи порядка, не выяснив, совершает ли он правонарушение либо преступление, подошли к нему и ударили резиновой дубинкой.

"Кроме того, обвиняемые необоснованно применили в отношении потерпевшего специальные средства - наручники. В результате молодому человеку был причинен тяжкий вред здоровью, - рассказали в ведомстве. - Сейчас уголовное дело с утвержденным прокурором обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.

Как сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Краснодарскому краю, по данному факту была проведена служебная проверка - сотрудников полиции отстранили от выполнения служебных обязанностей до вступления в законную силу решения суда.