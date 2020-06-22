В Крыму осадки будут вызывать с помощью самолета

Власти Крыма достигли с Росгидрометом договоренности о базировании на полуострове самолета, который сконструирован для увеличения количества осадков в засушливое время года. Об этом глава Крыма Сергей Аксенов заявил на своей странице в Facebook.

- Потенциально использование этого самолета позволит увеличить объем осадков из уже сформированных туч на 30 процентов, при этом не нанося никакого вреда экологии, - написал Аксенов. - Уверен, что совместными усилиями и при помощи благоприятных погодных условий мы справимся со всеми трудностями. Крым без воды не останется!

Интересно, что ученые предложили применить технологию искусственного вызывания осадков в Крыму еще в 2015 году. Метеорологи считают, что с ее помощью в республику может поступать дополнительно два миллиона кубометров воды в год - столько полуостров получал из Днепра по системе Северо-Крымского канала. Развертывание системы оценили тогда в 500 миллионов рублей.

Технология искусственного вызывания осадков или осаждения облаков известна еще с советских времен. А сейчас ее активно применяет Китай. Ученые приводят данные, согласно которым в 2013-2014 годах Китай выпустил в небо девять миллионов ракет и получил 53 кубокилометра воды на площадь 470 тысяч квадратных километров для своего сельского хозяйства.

Напомним, ранее глава РК Сергей Аксенов сообщил о рекордном притоке в водохранилища Симферополя в минувшие выходные благодаря прошедшим ливням.