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22.06.2020 21:23
Рубрика: Экономика
Проект: В регионах

В Крыму с 1 июля увеличат число пригородных железнодорожных маршрутов

Текст: Евгений Гайва

График движения пригородных поездов на полуострове Крым после снятия ограничений, введенных в связи с распространением коронавирусной инфекции, будет полностью восстановлен, а число маршрутов увеличится, сообщили в Минтрансе.

Фото: Мария Орлова/РГ
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Так с 1 июля новые комфортабельные электропоезда будут выполнять ежедневные рейсы в каждую сторону по экспресс-маршруту Севастополь - Евпатория с остановками в Бахчисарае, Симферополе и Саках. Время в пути до конечной станции составит 2 часа 40 минут. Проезд будет стоить 246,49 рубля.

Также с 1 июля новые рельсовые автобусы выйдут на линию востребованного маршрута Симферополь - Феодосия. Ежедневно они будут выполнять по три рейса в обе стороны с остановками на станциях Остряково, Джанкой, Владиславовка и других. Время в пути до конечной станции составит около 4 часов. Стоимость проезда - 328,13 рубля.

В Минтрансе отметили, что подвижной состав в пригородном сообщении на территории Крыма обновляется согласно поручению президента России по итогам совещания о социально-экономическом развитии Республики Крым и г. Севастополя, которое прошло 10 января.

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