В Смоленске допросили волгоградца, подозреваемого в убийстве студента

Следователи допросили гражданина, которого подозревают в убийстве студента Волгоградского государственного медицинского университета. Об этом сообщает пресс-служба областного управления СКР.

В суд подготовлено ходатайство о заключении задержанного под стражу. В ближайшее время его этапируют из Смоленска в Волгоград.

Тело 17-летнего иностранного студента с множественными ножевыми ранениями обнаружили прохожие ночью 13 июня в Ворошиловском районе Волгограда. Незамедлительно возбудили уголовное дело по статье "убийство".

Существенную помощь оказали специально прибывшие в Волгоград следователи Главного управления криминалистики центрального аппарата СКР. За неделю допросили свыше 50 свидетелей, провели более 20 обысков, назначили 10 судебных экспертиз и изучили записи камер наружного наблюдения, установленных в трех районах областного центра.

19 июня в отделение дежурных следователей обратился мужчина и сообщил, что располагает сведениями о человеке, изображенном на снимках и видеозаписях. В тот же день правоохранителям удалось установить личность подозреваемого. Им оказался 22-летний безработный житель Волгограда, ранее не попадавший в поле зрения правоохранительных органов. Его объявили в федеральный розыск, а спустя сутки - задержали в Смоленске. В момент захвата он находился в такси, на котором собирался покинуть пределы Российской Федерации.

В пресс-службе главного управления МВД по Волгоградской области уточнили, что при задержании фигурант дела сопротивления не оказывал. Он не ожидал появления полиции.