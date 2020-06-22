В Смоленске допросили волгоградца, подозреваемого в убийстве студента

Новости

На самом большом лавандовом поле Крыма проведут социальную фотосессию 14:22
Nord Stream 2 должна обосновать апелляцию на решение регулятора ФРГ 14:18
Стрельба и автонаезд в США привели к гибели двух человек, 12 пострадали 14:12
Мезенцев: У России и Беларуси единый подход к памяти о войне 14:10
В Удмуртии у наркосбытчиков изъяли килограмм "синтетики" 14:09
Комитет ГД не одобрил психиатрическое освидетельствование педагогов 14:08
Матвиенко: Скидки на поездки школьников в купейных вагонах поддержат детский туризм 14:08
В Анапе завели дело на уклониста от альтернативной службы 14:04
Армия почтила минутой молчания память павших в Великой Отечественной войне 14:01
Видео: девушка села за руль трактора и чуть не убила своего парня 14:00
Россияне вернутся на родину на самолете делегации ВС Мьянмы 13:57
В Крыму шестилетний ребенок провалился в коллектор 13:56
В Петербурге создан онлайн-проект, посвященный вкладу РПЦ в Победу 13:53
Начальник отдела курской полиции задержан по подозрению в госизмене 13:50
Вынесен приговор экс-замглавы МВД Красноярского края 13:49
Врачи предупредили о риске появления диабета после COVID-19 13:47
В Крыму на заправке взорвался автомобиль с газовой установкой 13:42
В Петербурге прошли траурные церемонии в честь День памяти и скорби 13:27
В Астрахани женщину оштрафовали за ложное обвинение в изнасиловании 13:22
На турнире с участием Рублева у двух теннисистов выявлен COVID-19 13:22
Съемки нового сезона "Сватов" переносятся из-за пандемии COVID-19 13:22
Загадочный американский самолет-"невидимка" попал на видео 13:21
В Москве полиция задержала убийцу во время розыска велосипедов 13:20
В Крыму уволили главу Госкомитета по ценам и тарифам 13:19
Стали известны первые подробности о складном iPhone 13:18
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Деньги из воздуха: как сэкономить на квартплате
Деньги из воздуха: как сэкономить на квартплате
Приемная кампания-2020: чего ждать абитуриентам
Приемная кампания-2020: чего ждать абитуриентам
В Роструде напомнили про короткую рабочую неделю
В Роструде напомнили про короткую рабочую неделю
22.06.2020 11:20
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

В Смоленске допросили волгоградца, подозреваемого в убийстве студента

Текст: Роман Мерзляков

Следователи допросили гражданина, которого подозревают в убийстве студента Волгоградского государственного медицинского университета. Об этом сообщает пресс-служба областного управления СКР.

В суд подготовлено ходатайство о заключении задержанного под стражу. В ближайшее время его этапируют из Смоленска в Волгоград.

Двоих жителей Кузбасса обвинили в убийстве девушки ради квартиры

Тело 17-летнего иностранного студента с множественными ножевыми ранениями обнаружили прохожие ночью 13 июня в Ворошиловском районе Волгограда. Незамедлительно возбудили уголовное дело по статье "убийство".

Существенную помощь оказали специально прибывшие в Волгоград следователи Главного управления криминалистики центрального аппарата СКР. За неделю допросили свыше 50 свидетелей, провели более 20 обысков, назначили 10 судебных экспертиз и изучили записи камер наружного наблюдения, установленных в трех районах областного центра.

19 июня в отделение дежурных следователей обратился мужчина и сообщил, что располагает сведениями о человеке, изображенном на снимках и видеозаписях. В тот же день правоохранителям удалось установить личность подозреваемого. Им оказался 22-летний безработный житель Волгограда, ранее не попадавший в поле зрения правоохранительных органов. Его объявили в федеральный розыск, а спустя сутки - задержали в Смоленске. В момент захвата он находился в такси, на котором собирался покинуть пределы Российской Федерации.

В пресс-службе главного управления МВД по Волгоградской области уточнили, что при задержании фигурант дела сопротивления не оказывал. Он не ожидал появления полиции.

Происшествия Правосудие Следствие Филиалы РГ Юг России ЮФО Волгоградская область Волгоград

Главное сегодня

За сутки в России подтверждено 7600 случаев COVID-19 в 83 регионах
Песков заявил об отсутствии у России территориальных претензий к соседям
Посол РФ озвучил главную тему переговоров России и США в Вене
Вакцинация от COVID-19 в России потребует до 70 миллионов доз препарата
Общероссийская минута молчания будет проводиться ежегодно 22 июня
ФСБ задержала участников нападения на Дагестан в 1999 году
Видео: В Москве изъяли почти два килограмма кокаина