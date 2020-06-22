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22.06.2020 16:01
Рубрика: Общество

Школьников-авторов лучших сочинений о войне пригласили на Парад Победы

Текст: Ксения Колесникова
Как жили и сражались военные медики? Связисты? Солдаты? Партизаны? Труженики тыла? Жители блокадного Ленинграда? Танкисты на Курской дуге? Школьники - победители всероссийского конкурса сочинений "Без срока давности" - написали рассказы о своих семьях, о том, что для них значила война… Разные судьбы со всей страны, которых связало общее горе и общий подвиг, о котором необходимо говорить. 22 июня в День памяти и скорби министр просвещения Сергей Кравцов и и Герой России Алексей Романов наградили авторов лучших сочинений о войне. Награждение прошло в Центральном музее Великой Отечественной войны.

- Важно, что школьники вдумчиво рассуждают о том, какой ценой далась Победа. Поняли и смогли передать чувства тех, кто воевал на поле боя и стоял за станком, - рассказал Сергей Кравцов. - То, что вы сделали, ребята, это очень важно. Вы с позиции молодого поколения даете свою оценку такому чудовищному явлению, как нацизм. Кто бы и как бы не пытался переписать историю, мы сохраним историческую память.

Фото: Сергей Скопцов/пресс-служба Министерства культуры России
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Всего в просветительском проекте приняли участие свыше 133 000 учащихся 5⎼11 классов. Победителями стали 10 ребят из Белгородской, Брянской, Новосибирской, Пензенской областей, из Краснодара, Мурманска, Липецка, Екатеринбурга, Дагестана и Якутии… Победили конкурса будут единственными школьниками, которые в условиях сложной эпидемиологической обстановки смогут побывать в Москве на Параде Победы 24 июня.

Кроме того, Сергей Кравцов рассказал, что в рамках национального проекта "Образование" до конца 2020 года будет принят еще один, новый федеральный проект "Патриотическое воспитание граждан РФ".

- Сейчас мы по поручению президента разрабатываем проект по патриотическому воспитанию. Он начнется со следующего года и будет служить ресурсной базой для законопроекта по воспитательной работе в школе. Сегодня мы обсуждаем вопрос о поддержке Российского движения школьников, поддержке тех организаций, которые ведут воспитательную работу. Мы хотим сделать ее системной, чтобы каждый школьник нашел себя, - рассказал Сергей Кравцов. - Думаю, что в сентябре мы представим проект, и его можно будет обсудить. Уже окончательно мы его примем до нового года.

Завтра, 23 июня, Госдума должна рассмотреть внесенный президентом законопроект о возвращении воспитательной работы в школу.

Фото: Алексей Никольский/Пресс-служба президента РФ
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Авторами лучших сочинений признаны:

1 Елена Соколова, ученица 11 класса школы N2 города Краснодара (сочинение "Все они живы");

2 Даниил Сырокваша, ученик 5 класса "Мурманского международного лицея" (сочинение "Несгибаемый цветок Ленинграда");

3 Дарья Рыжкова, ученица 8 класса "Экологического лицея N6 имени героя Советского Союза Серафима Петровича Меркулова" города Липецка (сочинение "Искусство слова - самая честная народная исповедь о войне");

4 Константин Сыромятников, ученик 11 класса "Национальной политехнической общеобразовательной школы N2" города Якутска (сочинение "Гвардии рядовой Гаврил Сыромятников - мой герой");

5 Виктория Павлова, ученица 8 класса школы поселка Александровский Искитимского района Новосибирской области (сочинение "Не забывается такое никогда");

6 Расул Эмирбеков, ученик 11 класса школы N12 имени Назима Шамирзаевича Казиахмедова города Дербента (сочинение "Живая память");

7 Ксения Матвеева, ученица 10 класса школы N4 города Сердобска Пензенской области (сочинение "О чем поют курские соловьи");

8 Борис Можаев, ученик 6 класса гимназии N9 города Екатеринбурга (сочинение "Два времени в узел свяжу");

9 Екатерина Томаровская, ученица 8 класса, школы N5 г. Шебекино, Белгородской области (сочинение "А был ли мальчик");

10 Рувим Шульга, ученик 10 класса, школы N1 пгт Белая Березка, Брянской области (сочинение "Совесть заржавела").

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