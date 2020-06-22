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22.06.2020 19:10
Рубрика: Общество

Новые снимки Титана указали на действующие на спутнике вулканы

Текст: Алена Ларина

На Титане могу быть действующие вулканы, извергающие криолаву. К такому выводу пришли ученые, изучив снимки спутника Сатурна, на которых они увидели следы недавних извержений.

Об открытии Планетологического института США, сделанном на основе данных станции Cassini, сообщается в Journal of Geophysical Research: Planets, а коротко об этом рассказывает Газета.ru.

Фото: Laneuville, M. et al (2013) Journal of Geophysical Research: Planets
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По ним можно судить, что на Титане есть криовулканы, извергающие вместо горных пород воду, аммиак и метан, причем, и в жидком состоянии (криолава), и в газообразном. На снимках видны морфологические изменения рельефа, напоминающие земную местность после извержения вулкана.

Предположительно, некоторые из них произошли недавно, следовательно, вулканическая активность на Титане вероятна и сейчас. Кратеры расположены близко от метановых озер, что позволило ученым предположить, что они образовались из-за извержений метана.

Общество Наука Общество Космос

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