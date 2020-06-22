В главном храме Вооруженных сил России установили уникальную сигнализацию

Это беспроводная интеллектуальная система, которая не нуждается в чьем либо руководстве. Она сама следит за своей исправностью, регулярно сама себя проверяет и, в случае необходимости, управляет эвакуацией служащих и прихожан.

Чтобы понять, насколько высокотехнологичную автоматику создали конструкторы, достаточно сказать, что в огромном храмовом комплексе установлены 9 тысяч компонентов системы, но их прихожане заметят только в случае пожара. Световые дорожки, улавливатели дыма и звуковые извещатели - все это декорировано под основную палитру храма. Вряд ли кому то доводилось видеть мозаичный улавливатель дыма.

А поскольку храм - это еще и хранилище бесценных военных раритетов, то каждый экспонат содержит датчик. Если до экспоната кто-то дотронется, то датчик немедленно просигнализирует об этом на браслет охранника и укажет зал и направление перемещения экспоната.

Поскольку храм строился на пожертвования, то и противопожарная система была установлена бесплатно. Ее в дар храму передал один из отечественных заводов.