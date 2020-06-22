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22.06.2020 16:03
Рубрика: Легковые авто

В Италии нашли 30 угнанных в Канаде автомобилей на 1,5 млн долларов

Текст: Михаил Азнавуров

30 дорогостоящих автомобилей общей стоимостью 1,5 млн долларов изъяла итальянская полиция у канадского морского перевозчика в ходе совместной операции с правоохранительными органами Канады по пресечению крупного канала переправки угнанных автомобилей из Северной Америки на Ближний восток. Об этом сообщает Toronto Star.

Фото: iStock
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В порту Джоя-Тауро на юге Италии были задержаны и досмотрены четыре транспортных судна под канадским флагом с грузом автомобилей. Проверка подлинности номеров шасси сотни машин с использованием специальных сканеров показала, что третья часть фрахта потенциально похищена. Среди изъятых у экспедитора груза Mercedes-AMG GLC 43, внедорожники Jeep, Land Rover, BMW, Hyundai и Honda, рыночной стоимостью не менее 50 тысяч долларов каждый.

Разработка операции показала, что канал незаконной переправки автомобилей из Канады в Турцию и Ливию действует по меньшей мере с февраля прошлого года. И поток этот не убывал даже в пандемию коронавирусной инфекции.