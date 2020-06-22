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22.06.2020 14:47
Рубрика: Культура

В музее Шолохова 22 июня читают "Они сражались за Родину"

Текст: Елена Яковлева

22 июня, в День памяти и скорби в Вешенском музее Михаила Шолохова вспоминают начавшуюся 79 лет назад войну чтением романа писателя "Они сражались за Родину".

Неоконченный роман Шолохова, посвященный этой страшной войне, описывает один из самых трагических ее моментов - отступление войск на Дону летом 1942 года.

Фото: Кадр из книги
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"Они сражались за Родину" читают всем миром, старт этой Всероссийской литературной акции-чтению был дан 24 мая 2020 года, в день рождения писателя. Роман читали известные политики, представители культуры, искусства, спортсмены, врачи. В частности, отрывок с размышлениями перед боем одного из главных героев романа Николая Стрельцова читала Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко.

Первые строки романа уже прочли первый заместитель председателя Комитета по культуре Госдумы РФ,  внук писателя Александр Шолохов, советник президента РФ по культуре Владимир Толстой, губернатор Ростовской области Василий Голубев.

Акция продлится в течение всего 2020 года.

Культура Литература Вторая мировая война

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