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22.06.2020 13:53
Рубрика: Общество
Проект: В регионах

В Петербурге создан онлайн-проект, посвященный вкладу РПЦ в Победу

Текст: Татьяна Тюменева
24 июня виртуальным "Бессмертным полком Санкт-Петербургской епархии" завершится онлайн-проект "Служили Богу и Отечеству. Петербургские священники - герои Великой Победы". Этот проект, посвященный 75-летию Великой Победы, был запущен в соцсети "ВКонтакте" сектором коммуникаций епархиального информационного отдела. Его цель - на ленинградских (петербургских) примерах рассказать о вкладе Русской Православной Церкви в Победу.
Фото: Пресс-служба Санкт-Петербургской епархии Фото: Пресс-служба Санкт-Петербургской епархии
Фото: Пресс-служба Санкт-Петербургской епархии

Посты онлайн проекта условно можно разделить на три части. Первая часть: рассказы о священниках, служивших во время блокады в Ленинграде, о храмах, которые были открыты во время войны в блокадном городе, о храмах-памятниках жертвам войны и блокады, построенных уже в наше время. Вторая часть: рассказы о священниках - ветеранах Великой Отечественной войны. Третья: рассказы священников епархии и прихожан храмов о своих родных-ветеранах. Также были опубликованы отрывки из уникального документального фильма "Блокадные храмы", снятого в 2018 году - к 75-летию освобождения Ленинграда.

Фото: Сергей Николаев/РГ
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Как пояснила Наталья Родоманова, руководитель сектора коммуникаций, проект вызвал большой интерес. Хотя число подписчиков у страницы не так велико, просмотры и реакция на посты показали, что проект - востребован. Горожане стали присылать рассказы о родственниках, благодарить за приоткрытые фактически неизвестные страницы истории Великой Отечественной войны.

Особый интерес вызвал фильм "Блокадные храмы Петербурга", созданный творческой студией "Образ" при поддержке сектора коммуникаций епархии и на средства гранта Санкт-Петербурга. Фильм рассказывает о действовавших в осажденном городе православных храмах, о судьбах священников, чьи личные дела сохранились в архивах епархии, о духовной и патриотической работе РПЦ, о вере в блокадном Ленинграде.

По сути, это фильм о тех блокадных страницах, о которых десятилетиями умалчивалось в стране, гражданам которой полагалось быть атеистами. Между тем именно в войну, в блокаду многие люди, ранее не задумывавшиеся о вере, к этой вере приходили. Согласно историческим фактам, посещаемость храмов в блокаду выросла в три раза! И даже ставился вопрос об установке репродукторов, чтобы службы могли транслироваться за пределы храма: храмы порой не вмещали всех желающих.

Интересно, что примерно половина действующих в блокаду храмов были при кладбищах. Не случайно: именно сюда свозили погибших, чтобы их отпели. Например, в храме на Большеохтинском кладбище бывало одновременно отпевали до 200 умерших.

Люди шли и к закрытым храмам. Например, к часовне Ксении Петербургской на Смоленском кладбище. В щели кладки просовывали записки. Некоторые из них чудом сохранились. Это очень простые просьбы: чтоб не разбомбили дом, чтоб прибавили хлеба. "Милая Ксения, устрой так, чтобы я получила рабочую карточку на 250 граммов", - просит одна из ленинградок.

А осенью 1943 года впервые в истории советского государства правительственную награду - медаль "За оборону Ленинграда" получили православные священнослужители. Вместе с митрополитом Алексием (Симанским, в дальнейшем - Патриархом Алексием I), который всю блокаду провел вместе со своей паствой во осажденном городе, было награждено 11 священников и один мирянин - псаломщик, регент и председатель приходского совета Князь-Владимирского собора Лев Парийский.

Онлайн проект был поддержан визуальной рекламой на улицах Санкт-Петербурга.

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