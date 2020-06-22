Новости

Вакцинация от COVID-19 в России потребует до 70 миллионов доз препарата 01:42
Белый дом: США готовятся к повторной вспышке COVID-19 01:35
"Реал" обыграл "Реал Сосьедад" и стал лидером чемпионата Испании 01:15
За неделю 38 иностранных летательных аппаратов провели разведку у границ РФ 01:00
Президент Сербии провозгласил победу своей партии на выборах в парламент 00:44
В Москве на Крымской набережной проходит акция "Линия памяти" 21.06.2020
Минэнерго взяло на особый контроль ситуацию с утечкой топлива в Якутии 21.06.2020
Патриарх: Враг не знал, что напал на нас в день всех русских святых 21.06.2020
В Подмосковье объявили "желтый" уровень погодной опасности 21.06.2020
В Чечне отменили режим самоизоляции и разрешили движение машин 21.06.2020
Двое детей попали под электричку в Подмосковье 21.06.2020
В трейлере фильма "King"s Man: Начало" появился Григорий Распутин 21.06.2020
Мэр Калуги призвал не судить строго девушек, танцевавших у мемориала 21.06.2020
Подозреваемый в совершении теракта в Рединге был известен спецслужбам 21.06.2020
На электростанции в Якутии произошла утечка топлива 21.06.2020
Третьего погибшего нашли под завалами дома в Киеве после взрыва газа 21.06.2020
В ходе беспорядков в Штутгарте пострадали 19 полицейских 21.06.2020
В Италии зафиксировали наименьшее с февраля число случаев COVID-19 21.06.2020
Алексей Учитель: Съемки фильма о Викторе Цое завершены 21.06.2020
Лукашенко поддержал дополнительные льготы для пенсионеров 21.06.2020
Популярная российская блогер разбилась на мотоцикле на Бали 21.06.2020
"Сельта" Смолова забила шесть мячей в ворота "Алавеса" 21.06.2020
Volvo: нет причин ездить быстрее 180 километров в час 21.06.2020
СМИ: Гончаренко написал заявление об уходе из ЦСКА 21.06.2020
В Астрахани арестовали мать, подозреваемую в убийстве ребенка 21.06.2020
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Деньги из воздуха: как сэкономить на квартплате
Деньги из воздуха: как сэкономить на квартплате
Приемная кампания-2020: чего ждать абитуриентам
Приемная кампания-2020: чего ждать абитуриентам
Сегодня, в День медицинского работника, "РГ" говорит спасибо всем, кто лечит
Сегодня, в День медицинского работника, "РГ" говорит спасибо всем, кто лечит
22.06.2020 01:42
Рубрика: Общество

Вакцинация от COVID-19 в России потребует до 70 миллионов доз препарата

Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

До 70 миллионов доз вакцины понадобится для массовой вакцинации жителей России от коронавируса. Руководство страны и организации здравоохранения уже сейчас предпринимают меры, чтобы начать промышленное производство защитного препарата. Об этом рассказал директор Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии им. Н. Ф. Гамалеи Александр Гинцбург.

Фото: iStock
Как российская вакцина борется с COVID-19

"Сейчас идут клинические испытания вакцины. При успешном результате не исключено, что к осени мы приступим к выпуску препарата", - цитирует директора центра газета "Красная звезда".

Эксперт отметил, что иммунитет, полученный от лекарства, обеспечит защиту организма от COVID-19 как минимум на два года. Вакцинировать тоже будут дважды. Причем один и тот же ген предполагается вводить на разных носителях. Такой подход позволит продлить иммунную защиту. Ранее метод подтвердил свою действенность при создании вакцин против вируса Эбола. То, что препарат против коронавируса SARS-CoV-2 изготовлен точно по такому же принципу, дает основание рассчитывать на пролонгированный защитный эффект, добавил Александр Гинцбург.

Общество Общество Здоровье Общество Наука Экономика Отрасли Экономика Отрасли Фарминдустрия Пандемия коронавируса COVID-19

Главное сегодня

Стрелявший в сотрудников ДПС на Ленинском проспекте умер в больнице
Путин не исключил, что будет баллотироваться на новый срок
В России за сутки подтверждено 7728 случаев COVID-19 в 84 регионах
Путин наградил тысячи медиков и ученых за вклад в борьбу с коронавирусом
Краснодарские курорты вновь открылись для российских туристов
Посол России в США рассказал о реакции Госдепа на статью Путина
Названы регионы-лидеры по уровню благосостояния семей
Как защититься от укусов клещей