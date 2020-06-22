В связи с использованием упрощенных способов вынесения постановлений о нарушениях по фотографиям, сделанным на смартфоны, возникла новая проблема. Без вины оказываются виноватыми многие водители. Не столь давно отшумела история с оштрафованными водителями за то, что припарковались около своих загородных домов, якобы на газоне. И снова человеку приходится доказывать, что он не стоял на тротуаре, потому что тротуара, как такового, там, где он стоял, нет.

Суды почему-то забывают в таких случаях о презумпции невиновности и доказывание того, что человек "не верблюд", сваливают на уже пострадавшего. И тут в дело вмешивается Верховный суд. Итак, некая Татьяна Дягилева получила по почте штраф за то, что припарковала свою машину якобы на тротуаре. Постановление было вынесено в упрощенном порядке , а факт нарушения зафиксирован с помощью мобильного приложения "Помощник Москвы". Инспектор Центра автоматизированной фиксации правонарушений (ЦАФАП), как это у нас нередко и происходит, не разбираясь в подробностях и деталях, оформил постановление и отправил "письмо счастья".

Дягилева обжаловала это постановление в суде. Но ни одна инстанция не стала досконально изучать дело. Что и послужило поводом для обращения в Верховный суд.

Заявительница утверждала, что место совершения нарушения установлено неверно, это не тротуар, а поэтому нет и события нарушения. В подтверждение она представила скриншот портала "Яндекс-карты", письмо заместителя префекта и ГБУ "Жилищник". В них утверждалось, что место парковки - придомовая территория и не считается ни газоном, ни тротуаром. Кроме того, ранее на этом месте располагался объект самовольного строительства.

Однако суды отклонили эти доводы, посчитав, что представленные документы не влияют на квалификацию правонарушения. Они посчитали, что раз на фотографии видно, что автомобиль находится на участке дороги, отделенном бордюром, на котором произрастают зеленые насаждения и имеется покрытие для прохода пешеходов, вымощенное тротуарной плиткой, то считать место парковкой никак нельзя.

ВС посчитал, что судебные инстанции ненадлежащим образом проверили доводы заявителя. Кроме того, не вызвали и не допросили должностное лицо, которое вынесло постановление. Суды утверждали, что раз территория вымощена плиткой, то это сделано для прохода пешеходов. Поэтому стоянкой быть не может.

Верховный суд скептически отнесся к этому доводу, указав, что согласно Правилам дорожного движения тротуар - это элемент дороги, предназначенный для движения пешеходов и примыкающий к проезжей части или к велосипедной дорожке либо отделенный от них газоном.

Определение тротуара закреплено и в ГОСТе: имеющее усовершенствованное покрытие инженерное сооружение, предназначенное для движения пешеходов в населенных пунктах, размещаемое в полосе отвода и на земляном полотне или придорожной полосе автомобильной дороги, а также часть дороги на мостовых и других искусственных сооружениях.

"Утверждение о том, что покрытие, вымощенное тротуарной плиткой, сделано для прохода пешеходов к домам, ничем не подтверждается. Произрастание зеленых насаждений не свидетельствует о том, что спорный участок является тротуаром и не опровергает содержащиеся в письмах чиновников сведения о том, что названный участок является придомовой территорией", - указал ВС.

Он также напомнил о презумпции невиновности. Как неоднократно указывал Конституционный суд РФ, фото- или видеофиксация правонарушения в области дорожного движения не отменяет принцип презумпции невиновности, суды не освобождаются от обеспечения всестороннего, полного, объективного и своевременного выяснения всех обстоятельств и справедливого разрешения дела. Судебные инстанции доводы жалобы надлежащим образом не проверили, не допросили должностное лицо, вынесшее постановление, не запросили в компетентных органах сведения о том, является ли спорный участок дороги тротуаром. То есть меры к всестороннему, полному и объективному рассмотрению дела судебными инстанциями не были приняты. Поэтому ВС отменил судебные акты, а дело направил на новое рассмотрение в Измайловский суд Москвы.

Произрастание зеленых насаждений не свидетельствует о том, что спорный участок - тротуар, и не опровергает сведений о том, что это придомовая территория

Кстати, надо напомнить, что в проекте Процессуального кодекса об административных правонарушениях указывается, что должностные лица должны будут вызываться для дачи показаний при обжаловании дел. Это должно повысить уровень состязательности. Ведь сейчас при вынесении незаконных или ошибочных штрафов вообще невозможно понять, на основании чего чиновник принял такое решение. Кроме фотографии, ни у судьи, ни у пострадавшего ничего нет.

Кроме того, в этом же проекте предусмотрена возможность взыскания морального ущерба за незаконное привлечение к административной ответственности. Это также должно повысить внимательность у тех, кто оформляет постановления.