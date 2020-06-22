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22.06.2020 14:00
Рубрика: Видео

Видео: девушка села за руль трактора и чуть не убила своего парня

Текст: Вадим Давыденко

Речь в этом видео пойдет не о технических нюансах вождения транспортных средств, не о скорости, сцеплении, лошадиных силах или системе охлаждения, а в первую очередь о высоких материях - о профессионализме и взаимном доверии. Именно человеческий фактор стал причиной того, что мы видим на этом ролике: молодой человек переоценил уровень водительского мастерства своей девушки, неосмотрительно посадил ее за руль трактора, а сам уселся в ковш.

Фото: скриншот с www.youtube.com
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Столь безоговорочное доверие со стороны более опытного водителя безусловно помогает новичку: его не ругают, не указывают на огрехи в вождении (да и вообще сидящего в ковше пассажира не слышно из-за грохота двигателя), ему верят. Но начинающая трактористка слишком быстро освоилась за рулем могучей машины и слишком сильно нажала на педаль газа на кочковатом спуске. Плавный поначалу заезд превратился в настоящее ковбойское родео, в котором второй наездник не смог удержаться в седле, т.е. в ковше, и на первом же ухабе кувырком вылетел на обочину.

Видео обрывается столь стремительно, что неясно, чем все закончилось для вылетевшего из ковша молодого человека. Хочется верить, что он не попал под колеса собственного трактора и в следующий раз будет давать мастер-класс по вождению с большими предосторожностями.

Видео: водитель хотел впечатлить Сеть лайфхаком, но лишь опозорился
#видео #авто