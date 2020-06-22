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22.06.2020 11:01
Рубрика: Видео

Видео: минивэн несколько кварталов протащил на бампере мотоцикл

Текст: Вадим Давыденко

Ранним субботним утром жители восточных пригородов Лос-Анджелеса были удивлены необычным зрелищем: мчащийся на приличной скорости серебристый минивэн толкал перед собой порядком искореженный мотоцикл. Согласитесь, что такое не каждый день увидишь: скрежет металла об асфальт, снопы искр во все стороны и ошеломленное лицо водителя машины, который в ужасе давит на газ и никак не может убрать ногу с педали. Уж не очередной ли "Призрачный гонщик" снимается? Самого байкера, кстати, ни на его железном коне, ни под ним, видно не было.

Фото: скриншот с www.youtube.com
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Заинтригованная этой картиной полиция пустилась в погоню: всем хотелось узнать, что это за новый способ транспортировки мототранспорта из пункта А в пункт Б, жив ли вообще мотоциклист и что он думает о происходящем вообще и в частности о владельце минивэна. Но заметивший погоню водитель наконец вышел из ступора, в котором пробыл несколько минут. На авеню Мак-Кинли он бросил машину и на своих двоих скрылся от назойливого внимания полиции и прессы.

Мужчина до сих пор в розыске, так что восстанавливать цепочку произошедших событий пока приходится лишь по обрывочным рассказам очевидцев. А они рассказывают, что где-то на востоке автострады I-91 минивэн сбил байкера, который вылетел из седла на обочину, и не смог остановиться или не захотел или попросту до смерти перепугался.

Сам мотоциклист жив и отделался лишь многочисленными ушибами, а беглому владельцу машины грозит наказание не только за наезд, но и за оставление пострадавшего без помощи.

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#видео #авто