Вышел тизер к экранизации романа Айзека Азимова "Основание"

Сервис Apple TV+ , как мы уже некоторое время имеем возможность наблюдать, существует по принципу "не количество, а качество". У него не так много новинок, но все они сделаны добротно и на совесть. Сериалы "Защищая Джейкоба", "Домой засветло" - список можно продолжить. Вот и в этом тизере создатели дали понять, что сериал будет выходить за рамки всех представлений о том, каким можно представить будущее человечества. И в первую очередь это проявится в использовании новейших технологий при его создании.

В расширенном тизере-трейлере, который длится более двух минут, исполнительный продюсер проекта Дэвид С. Гойер раскрывает подробности создания эпической саги, которая повествует о группе изгнанников, что совершают большое путешествие с целью спасти человечество и восстановить цивилизацию среди падения Галактической Империи. Дэвид С. Гойер известен также, как сценарист фильмов "Темный рыцарь", "Бэтмен: Начало" и "Блэйд".

Действие оригинальной серии романов, напомним, происходит во времена, когда представители людской расы разбросаны по нескольким планетам Вселенной, контролируемым Галактической империей. Выдающийся ученый Хэри Селдон, опираясь на математические методы психоистории, предсказывает скорое падение существующей властной системы и наступление темного века продолжительностью в 30 тысяч лет. Узнав об этом, герой задается целью собрать талантливых специалистов и инженеров, чтобы сохранить знания человечества для будущих поколений.

Главные роли в сериале исполнили Джаред Харрис (он сыграл Хэри Селдона), Ли Пейс, Лаура Бирн, Лия Харви, Терренс Манн, Кассиан Билтон и другие. Сериал выпускается для Apple компанией Skydance Television.