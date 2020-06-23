Audi на полном ходу въехала в лужу, привод quattro не спас

В Венгрии снимали сюжет о затопленном проезде под мостом в городе Кечкемет, и в ролик попали кадры, на которых автомобиль Audi на полном ходу влетает в огромную лужу.

Ничем хорошим для машины и кошелька владельца это, разумеется, не закончилось: фастбек A7 попрощался с двигателем - произошёл гидроудар. Сам автомобиль был вытолкан из воды неравнодушными очевидцами.

Позднее водитель объяснил, как такое произошло. По его словам, он попросту не заметил, что дорога впереди затоплена. Хорошо, в это можно поверить, но его можно заподозрить в лукавстве: не исключено, что он решил положиться на классную технику Audi A7 Sportback, ведь должно было хоть как-то насторожить полное отсутствие автомобилей впереди?...