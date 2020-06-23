Наши проекты
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
Все рубрики Власть Экономика В регионах В мире Происшествия Общество Спорт Культура Документы
Тематические проекты
Все спецпроекты Русское оружие Автопарк Digital Кинократия Стиль жизни Живущие в Сити Квадратный метр Дубль дв@ Моя победа Юридическая консультация
Совместные проекты
Пушкинский конкурс Стань журналистом! Миссия выполнима В МГИМО - с «Российской газетой» Звезды Победы Год литературы
О газете Реклама Подписка Медиацентр Контакты Вакансии Обратная связь Сервисы и приложения
Использование материалов «РГ» Сведения о доходах руководителя Обязательная для публикации информация
RSS
Еще
Легковые авто Тест-драйвы Российский автопром ПДД Видео Страхование Дороги Коммерческий транспорт
23.06.2020 13:00
Рубрика: Легковые авто

Audi на полном ходу въехала в лужу, привод quattro не спас

Текст: Константин Руссов

В Венгрии снимали сюжет о затопленном проезде под мостом в городе Кечкемет, и в ролик попали кадры, на которых автомобиль Audi на полном ходу влетает в огромную лужу.

Фото: Пресс-служба Audi.
Audi привезла в Россию очень дорогой A8 L, который не боится взрывов

Ничем хорошим для машины и кошелька владельца это, разумеется, не закончилось: фастбек A7 попрощался с двигателем - произошёл гидроудар. Сам автомобиль был вытолкан из воды неравнодушными очевидцами.

Позднее водитель объяснил, как такое произошло. По его словам, он попросту не заметил, что дорога впереди затоплена. Хорошо, в это можно поверить, но его можно заподозрить в лукавстве: не исключено, что он решил положиться на классную технику Audi A7 Sportback, ведь должно было хоть как-то насторожить полное отсутствие автомобилей впереди?...

#Audi