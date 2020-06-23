Более 4,5 млн человек в мире вылечились от COVID-19

В мире число людей, вылечившихся от коронавируса нового типа, превысило 4,5 миллиона. Такие данные распространил Университет Джонса Хопкинса, который ведет подсчет на основе данных федеральных и местных властей, СМИ и других источников.

По информации на утро вторника, излечились 4 510 707 человек. Больше всего выздоровевших в США - 640 198, а также в Бразилии - 601 736 человек, пишет РИА Новости.

Всего же в мире заразились коронавирусом 9 073 386 человек, скончались - 471 591.

Ранее вице-премьер Татьяна Голикова объяснила, почему в России низкая смертность от COVID-19. По ее словам, наша страна рано закрыла границу с Китаем и сумела быстро нарастить тестирование на коронавирус. Это дало возможность оттянуть начало эпидемии и подготовить медучреждения к приему больных COVID-19 и, как следствие, добиться невысокого по сравнению с другими странами уровня смертности.