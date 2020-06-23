Новости

Китай объявил о завершении создания глобальной системы навигации 06:35
Экс-директора лагеря "Холдоми", где погибли дети, отпустили домой 06:30
Болевшего COVID-19 мэра Хабаровска выписали из больницы 06:28
Более 4,5 млн человек в мире вылечились от COVID-19 06:16
Российские военные помогли наладить торговлю на северо-востоке Сирии 06:11
Онколог рассказала о предвестниках рака, появляющихся на коже 06:00
В Анадыре завершился отопительный сезон 05:55
Трамп опроверг сообщения о расторжении торговой сделки с КНР 05:54
Пылевое облако из пустыни Сахара 23 июня накроет Мексику 05:33
В США демократы призвали остановить выход из Договора по открытому небу 05:17
Видео: Медведица атаковала машину на трассе в Хабаровском крае 05:17
Корабли ТОФ атаковали подлодку "противника" глубинными бомбами 05:00
На Камчатку доставлен новый мобильный компьютерный томограф 04:39
Спецпредставитель США позитивно оценил первый раунд переговоров в Вене 04:38
Эксперты назвали самый быстрый в мире компьютер 04:23
Байден согласился на три раунда теледебатов с Трампом 04:13
На Курилах вулкан Эбеко выбросил столб пепла высотой 2,2 километра 03:55
Эксперт заявил о невозможности заражения COVID-19 в открытых водоемах 03:42
В Гидрометцентре перечислили российские курорты с самой теплой водой 03:22
Мадуро заявил о готовности к разговору с Трампом 03:15
Председатель 75-й сессии ГА ООН назвал главные цели своей работы 02:51
МВД: Масочный режим не мешает работе системы видеонаблюдения 02:34
Посол РФ встретился со спецпредставителем США по Афганистану 02:25
Дипломаты рассказали о судьбе оставшихся в Эквадоре россиян 01:59
Трамп подписал прокламацию о приостановке выдачи ряда виз 01:53
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Приемная кампания-2020: чего ждать абитуриентам
Приемная кампания-2020: чего ждать абитуриентам
В Роструде напомнили про короткую рабочую неделю
В Роструде напомнили про короткую рабочую неделю
Голикова сообщила, что носить маски придется и осенью
Голикова сообщила, что носить маски придется и осенью
23.06.2020 06:16
Рубрика: Общество

Более 4,5 млн человек в мире вылечились от COVID-19

Фото: Алехандро Мартинез Велез/РИА Новости Фото: Алехандро Мартинез Велез/РИА Новости
Фото: Алехандро Мартинез Велез/РИА Новости

В мире число людей, вылечившихся от коронавируса нового типа, превысило 4,5 миллиона. Такие данные распространил Университет Джонса Хопкинса, который ведет подсчет на основе данных федеральных и местных властей, СМИ и других источников.

Фото: Сергей Михеев/РГ
Роспотребнадзор дал советы по защите детей от коронавируса

По информации на утро вторника, излечились 4 510 707 человек. Больше всего выздоровевших в США - 640 198, а также в Бразилии - 601 736 человек, пишет РИА Новости.

Всего же в мире заразились коронавирусом 9 073 386 человек, скончались - 471 591.

Ранее вице-премьер Татьяна Голикова объяснила, почему в России низкая смертность от COVID-19. По ее словам, наша страна рано закрыла границу с Китаем и сумела быстро нарастить тестирование на коронавирус. Это дало возможность оттянуть начало эпидемии и подготовить медучреждения к приему больных COVID-19 и, как следствие, добиться невысокого по сравнению с другими странами уровня смертности.

Общество Здоровье Пандемия коронавируса COVID-19

Главное сегодня

Голикова сообщила, что носить маски придется и осенью
Путин почтил память павших в Великой Отечественной войне
Трамп опроверг сообщения о расторжении торговой сделки с КНР
В России возобновили чартеры по туристическим направлениям
Воробьев объявил о снятии ограничений в Подмосковье с июля
Названы регионы-лидеры по уровню благосостояния семей
Как защититься от укусов клещей