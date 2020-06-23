Дипломаты рассказали о судьбе оставшихся в Эквадоре россиян

Посольство России в Эквадоре сообщило о россиянах, которые из-за коронавируса не смогли вовремя вернуться на родину. Вывозного рейса в этой латиноамериканской стране ожидают 60 человек.

"География пребывания россиян в Эквадоре широка: помимо столицы это еще и небольшие города на побережье. Вопрос с возвращением наших сограждан решается", - со ссылкой на дипломатов пишет РИА Новости.

В дипмиссии отметили, что до отправления россиян на родину, консульский отдел окажет людям всю необходимую помощь. Ранее вывозные рейсы уже вернули в Россию соотечественников из Бразилии, Перу, Чили, Боливии, Парагвая, Аргентины, Венесуэлы и Колумбии.