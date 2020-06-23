Гидрометцентр РФ: Европейскую часть страны ждет аномальная жара

Синоптики предупреждают об аномальной жаре. С пятницы столбики термометров вырастут не только в столице, но также в регионах западной половины европейской части страны.

"Температура достигнет +31 градуса, то есть окажется четыре-пять градусов выше нормы", - цитирует ТАСС руководителя Гидрометцентра Романа Вильфанда.

Ранее синоптик рассказал на каком из российских курортов сейчас самое теплое море. Среди максимально комфортных для отдыха мест, руководитель службы погоды отметил центры, расположенные на Азовском море и на Черноморское побережье.