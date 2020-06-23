Новости

Наталья Сергунина: В Москве появился первый научно-производственный межотраслевой кластер 08:15
Машина на дровах. Восстановлена уникальная "полуторка" 08:01
Гидрометцентр РФ: Европейскую часть страны ждет аномальная жара 07:55
В МИД РФ раскрыли детали переговоров с США в Вене 07:26
"Диснейленд" в Токио готовится вновь принимать гостей 07:14
Эксперт заявил о снижении смертности от COVID-19 в России 07:00
Китай объявил о завершении создания глобальной системы навигации 06:35
Суд отправил под домашний арест экс-директора лагеря, где погибли дети 06:30
Болевшего COVID-19 мэра Хабаровска выписали из больницы 06:28
Более 4,5 млн человек в мире вылечились от COVID-19 06:16
Российские военные помогли наладить торговлю на северо-востоке Сирии 06:11
Онколог рассказала о предвестниках рака, появляющихся на коже 06:00
В Анадыре завершился отопительный сезон 05:55
Трамп опроверг сообщения о расторжении торговой сделки с КНР 05:54
Пылевое облако из пустыни Сахара 23 июня накроет Мексику 05:33
В США демократы призвали остановить выход из Договора по открытому небу 05:17
Видео: Медведица атаковала машину на трассе в Хабаровском крае 05:17
Корабли ТОФ атаковали подлодку "противника" глубинными бомбами 05:00
На Камчатку доставлен новый мобильный компьютерный томограф 04:39
Спецпредставитель США позитивно оценил первый раунд переговоров в Вене 04:38
Эксперты назвали самый быстрый в мире компьютер 04:23
Байден согласился на три раунда теледебатов с Трампом 04:13
На Курилах вулкан Эбеко выбросил столб пепла высотой 2,2 километра 03:55
Эксперт заявил о невозможности заражения COVID-19 в открытых водоемах 03:42
В Гидрометцентре перечислили российские курорты с самой теплой водой 03:22
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Приемная кампания-2020: чего ждать абитуриентам
Приемная кампания-2020: чего ждать абитуриентам
В Роструде напомнили про короткую рабочую неделю
В Роструде напомнили про короткую рабочую неделю
Голикова сообщила, что носить маски придется и осенью
Голикова сообщила, что носить маски придется и осенью
23.06.2020 07:55
Рубрика: Общество

Гидрометцентр РФ: Европейскую часть страны ждет аномальная жара

Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Синоптики предупреждают об аномальной жаре. С пятницы столбики термометров вырастут не только в столице, но также в регионах западной половины европейской части страны.

Фото: iStock
Аномальная жара заставила нерп пить воду

"Температура достигнет +31 градуса, то есть окажется четыре-пять градусов выше нормы", - цитирует ТАСС руководителя Гидрометцентра Романа Вильфанда.

Ранее синоптик рассказал на каком из российских курортов сейчас самое теплое море. Среди максимально комфортных для отдыха мест, руководитель службы погоды отметил центры, расположенные на Азовском море и на Черноморское побережье.

Общество Ежедневник Общество Ежедневник Погода Наука и образование Гидрометцентр РФ

Главное сегодня

Голикова сообщила, что носить маски придется и осенью
В МИД РФ раскрыли детали переговоров с США в Вене
Трамп опроверг сообщения о расторжении торговой сделки с КНР
В России возобновили чартеры по туристическим направлениям
Воробьев объявил о снятии ограничений в Подмосковье с июля
Названы регионы-лидеры по уровню благосостояния семей
Как защититься от укусов клещей