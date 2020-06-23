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23.06.2020 03:22
Рубрика: Общество
Проект: В регионах

В Гидрометцентре перечислили российские курорты с самой теплой водой

Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

В Гидрометцентре рассказали на каком из российских курортов сейчас самое теплое море. Среди максимально комфортных для отдыха мест, руководитель службы погоды Роман Вильфанд отметил центры, расположенные на Азовском море и на Черноморское побережье.

Фото: Евгений Одиноков/РИА Новости
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"В Ялте и Феодосии температура воды +22 градуса, в Евпатории, Алуште, Анапе и в Туапсе + 23, а в Геленджике она прогрелась до 24 градусов", - цитирует синоптика ТАСС.

Ранее синоптики предупредили жителей столицы о возвращении 30-градусной жары. Пик ее придется на конец недели. Начиная с пятницы столбики термометров в столице начнут расти. Предварительные прогнозы указывают на то, что повышенные температуры - до +28 градусов - будут характерны и для июля.

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