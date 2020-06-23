Идеальная Corolla: в гараже обнаружена Toyota, купленная в СССР

Автомобильный блогер Roma Urraco выложил в Сеть видео о Toyota Corolla с приставкой Sprinter. Гаражная находка 1984 года выпуска не является "капсулой времени".

Белый седан был привезён из Японии в 1990 году и приобретён сотрудником харьковского завода "Радиореле". К слову, на тот момент Волжский автозавод освоил выпуск принципиально новой модели ВАЗ-2109.

Четырёхдверка бОльшую часть времени проводит время в гараже. Автомобиль с пробегом около 68000 километров до наших дней сохранился в отличном состоянии. Кузов без намёка на коррозию, вмятин, сколов и царапин. Внутреннее убранство находится в ухоженном виде, на креслах наблюдаются чехлы, на передней панели кнопка кондиционера и аудиосистема.

Фото: скриншот с youtube.com

Подкапотное пространство соответствует своему пробегу, багажный отсек с запасным колесом выглядит потрёпанным, а дуги крышки багажника при открытии/закрытии и вовсе скрепят. Что касается днища и порогов, то они целые и не гнилые. Экземпляр "обут" в заводскую резину, имеются советские номера и родной бумажный техпаспорт с регистрацией.

Машина оснащается 1,3-литровым двигателем мощностью примерно 69-75 л.с. и четырёхступенчатой механической коробкой передач. На выбор также предлагались карбюраторный мотор объёмом 1,6 литра (90 л.с.) с пятиступенчатой "механикой" и 58-сильный дизель объёмом 1,8 литра.

Toyota Corolla Sprinter представляет собой пятое поколение японского бестселлера. Модель выпускалась в период с 1983 по 1987 годы. Она получила привод на переднюю ось и независимую заднюю подвеску. В самом начале производства появился седан и хэтчбек с длинным задним свесом, в 1984 году к ним прибавились "короткие" хэтчбеки Corolla Compact с тремя или пятью дверями.

Фото: скриншот с youtube.com