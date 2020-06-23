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23.06.2020 11:52
Рубрика: Общество

Как пройдет Всероссийский выпускной для студентов и школьников

Текст: Ксения Колесникова
27 июня для всех школьников и студентов страны пройдет общефедеральный Выпускной-2020. Как рассказали в министерстве просвещения, праздник пройдет в онлайн-формате и объединит выпускников со всех регионов на площадке ВКонтакте.
Фото: Сергей Карпухин/ТАСС Фото: Сергей Карпухин/ТАСС
Фото: Сергей Карпухин/ТАСС

С 12 часов по московскому времени в рамках онлайн-программы выпускников начнут поздравлять педагоги, директора школ, ректоры вузов и родители из разных регионов страны.

Фото: Михаил Терещенко/ТАСС
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С поздравлением к выпускникам выступит Президент России Владимир Путин.

Кроме того, напутствия ребятам дадут министр просвещения Сергей Кравцов и министр науки и высшего образования Валерий Фальков. А ректоры вузов и директора колледжей расскажут о разнообразии профессий и возможностях выпускников.

Выпускников 2020 года ждет уникальное событие - самый массовый в истории групповой видеозвонок с педагогами, который пройдет на платформе видеозвонков социальной сети Одноклассники. В групповом звонке в ОК одновременно примут участие 100 учителей, которые поздравят ребят и их родителей.

Кроме центрального праздника, каждый регион проведет свою онлайн-программу. Так, в Курганской области своими советами с выпускниками поделятся взрослые из родительского совета, а в Орловской области выпускников поздравят педагоги и общественники. На связь выйдут также представители регионов Дальневосточного федерального округа и расскажут, как онлайн-выпускной проходит именно у них.

К праздничной программе присоединится самый яркий школьный конкурс этого года - "Большая перемена". В программе мероприятия - истории школьников-победителей олимпиад и всероссийских конкурсов, победителей конкурсов "Учитель года", выпускников детских технопарков "Кванториум", IT-кубов и "Точки роста". Плюс - исторические факты о праздничной традиции - ежегодного выпускного для школьников всей страны.

Завершается прием заявок на конкурс "Большая перемена"

В 18 часов по московскому времени для выпускников 2020 года начнется праздничный концерт с участием звезд от ВКонтакте под названием "Основной Выпускной". Выпускников ждут концерты от любимых артистов, а некоторым достанется особенный подарок - личное общение с кумиром. Ребят поздравят Баста, Zivert, Тима Белорусских, Тимати, NILETTO, Jony, HammAli & Navai и Ramil". Зрители масштабного концерта смогут лично пообщаться с артистами и ведущими, а также выиграть самые разные подарки - от телефонов до умной колонки с голосовым ассистентом Маруся.

Также в программе - конкурсы с призами, многочисленные мастер-классы и флешмобы. Например, по почте Mail.ru каждый выпускник сможет написать "письмо во взрослую жизнь", которое придет ему ровно через год.

Вечерняя программа "Выпускного-2020" завершится традиционным популярным фестивалем "Алые паруса", который сможет увидеть онлайн каждый.

Общество Образование Правительство Минпросвещения

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