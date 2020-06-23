Как в Полоцке двести лет назад учредили академию

Двести лет назад на белорусской земле недолго, но успешно работала Полоцкая академия, обладавшая статусом российского университета. Юрий Визбор, приезжавший в Полоцк в ту пору, когда там временно не было никакого университета, удивительно точно уловил своеобразие самого древнего белорусского города:

Словно старец, он велик

и спокоен,

Со своих на мир глядит

колоколен.

Теперь, почти через полвека по написании этих песенных строк, становится совершенно ясно, что одни из самых высоких полоцких колоколен зовутся образованием и наукой. Корни у этих градообразующих устоев уходят еще в эпоху Полоцкого княжества, достаточно упомянуть замечательную просветительницу Евфросинию Полоцкую. Истоки же нынешнего Полоцкого государственного университета простираются в XVI век, тот самый, в котором творил блистательный первопечатник Франциск Скорина. Полоцкий коллегиум, далекий предок нынешнего храма науки, ведет свою историю с 1581 года, и в университете уже готовятся отметить 440-летний юбилей.

С той поры и до 1820 года в полоцком образовательно-научном мире правили свой хитроумный бал отцы-иезуиты. Орден отличался повышенным вниманием к учености и ее качеству. Эти способности очень пригодились в просвещенном XVIII столетии, особенно тогда, когда в 1772 году Полоцк после первого раздела Речи Посполитой вошел в состав Российской империи, а уже в июле следующего, 1773 года римский папа Климент XIV упразднил иезуитский орден. Оказавшись во владениях Екатерины Великой, иезуиты дружно присягнули императрице, а та приютила их в своих владениях. Полоцк на некоторое время снискал репутацию европейской столицы иезуитов, сюда для трудов на образовательной ниве съехалось немало блестящих умов.

Новопришельцы умели удивлять прорывными для той поры инновациями, в чем лично убедилась Екатерина, заехавшая в мае 1780-го в Полоцк. Зоркий самодержавный глаз особо углядел перспективные наработки по части архитектуры. Часть построенного два с лишним века назад не просто сохранилась, а с изрядной пользой для преподавательских голосовых связок и доселе пригодна в учебном процессе. Одним из созидателей всего этого великолепия был неповторимый ученый муж Габриэль Грубер (1740 - 1805), умевший и зубы вылечить супруге Павла I Марии Федоровне, и болота осушать, и громоотвод смастерить, и машину для забивания свай придумать. В уютном внутреннем дворике восстановленных корпусов современного Полоцкого университета в 2014 году ему установили памятную доску, а еще через год заработала на современный лад и, пожалуй, самая остроумная груберовская придумка - "механическая голова", наводившая страх на неофитов способностью говорить с помощью удобно устроившегося поблизости невидимого манипулятора.

С такими образовательными ресурсами дарование учебному заведению в Полоцке в академию университетского статуса было явлением логичным, что и подтвердил Александр 12 января 1812 года в указе Сенату: "Во уважение представленного Нам желания белорусского дворянства и пользы от наук от соревнования между несколькими училищами равной степени, признали мы полезное возвести Полоцкую иезуитскую коллегию на степень академии с присвоением ей преимуществ, дарованных университетам". Дело было еще и выгодное, оптимизацию и в ту пору власть уважала - ни копейки казенных средств вследствие богатства ордена иезуитов на академию так и не истратили, а вот объемы преподавания на трех полоцких факультетах предписывало министерство народного просвещения в Петербурге.

Царский указ от 1 марта 1812 года подробно перечислял блага университетского статуса академии в Полоцке, среди которых помимо права возведения в ученые степени и присуждения выпускникам при поступлении на службу 14-го класса по Табели о рангах значился и колоритный пункт 27: "Все здания, принадлежащие Академии, равно и загородный дом, близ Полоцка стоящий, дабы профессоры и самые ученики могли во всякое время ходить туда для пользования чистым воздухом и отдохновений от тягостных ученых занятий, будут свободны от военного постоя". Свобода от постоя, если вспомнить песню из рязановского фильма "О бедном гусаре замолвите слово", означала заботу о нравственности профессорских жен и дочерей, никакой "неотразимый поручик" уже не мог нарушить покой академических спален.

Открывали Полоцкую академию в июне 1812-го, за считаные дни до наполеоновского нашествия на Российскую империю. Пышные торжества с иллюминацией, воздушным шаром, пальбой из полусотни пушек и музыкой предвещали солидное и длительное университетское будущее, но придет оно только в наши дни, когда 1 сентября 2005 года в эти стены опять придут студенты. В XIX же веке музыка играла меньше восьми лет: хоть и учили в академии очень качественно, дни ордена иезуитов в империи Александра I были сочтены. Указом от 13 марта 1820 года академию упразднили, а преподававших в ней иезуитов велено было "выслать под присмотром полиции за пределы государства".

Открывали Полоцкую академию в июне 1812-го, за считанные дни до наполеоновского нашествия

Но особенность полоцкой земли такова, что традиции образования и науки здесь способны возрождаться всерьез и надолго. И уже в XXI веке при активной помощи белорусского государства старые стены обрели новый университетский дух. Как он выглядит двести лет спустя, всякий приехавший в Полоцк может убедиться, заглянув в тот самый внутренний дворик с любопытнейшими часами, колодцем и множеством других впечатляющих взор элементов. А в 2020 году на первом этаже исторического здания открылась историко-художественная галерея "Ректоры Полоцкого университета". Представлены там пока сорок с лишним фамилий, начиная с самого первого ректора Петра Скарги. Но список этот, как обещает заведующая кафедрой истории и туризма Алеся Корсак, в ближайшее время пополнится по итогам активных поисков в архивах Москвы, Петербурга, Кракова, не исключая и Ватикана. Место в экспозиции для новых ректорских поступлений оставлено заблаговременно. Университетское же будущее у старых полоцких стен определенно светлое.