Указ главы Карачаево-Черкесской Республики от 22 июня 2020 года № 145 "О внесении изменения в Указ Главы Карачаево-Черкесской Республики от 17.03.2020 № 51 "О введении режима повышенной готовности"

В целях реализации дополнительных мер по предотвращению распространения в Карачаево-Черкесской Республике новой коронавирусной инфекции (COVID-19): постановляю:

1. Внести в Указ Главы Карачаево-Черкесской Республики от 17.03.2020 № 51 "О введении режима повышенной готовности" (в редакции указов Главы Карачаево-Черкесской Республики от 27.03.2020 № 68, от 28.03.2020 № 69, от 28.03.2020 № 70, от 30.03.2020 № 71, от 04.04.2020 № 77, от 08.04.2020 № 82, от 29.04.2020 № 96, от 06.05.2020 № 105, от 11.05.2020 № 106, от 18.05.2020 № 109, от 25.05.2020 № 115, от 01.06.2020 № 126, от 08.06.2020 № 138, от 15.06.2020 № 141) следующее изменение:

Указ изложить в следующей редакции:

"О введении режима повышенной готовности

В целях предотвращения распространения в Карачаево-Черкесской Республике новой коронавирусной инфекции (COVID-19), в соответствии с подпунктом "б" пункта 6 статьи 4.1. Федерального закона от 21.12.94 № 68-ФЗ "О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера" постановляю:

1. Ввести на территории Карачаево-Черкесской Республики режим повышенной готовности.

2. Запретить до особого распоряжения проведение на территории Карачаево-Черкесской Республики зрелищных, публичных и иных массовых мероприятий.

3. Приостановить до особого распоряжения:

3.1. Проведение в Карачаево-Черкесской Республике досуговых, развлекательных, зрелищных, культурных, физкультурных, спортивных, выставочных, просветительных, рекламных и иных подобных мероприятий с очным присутствием граждан, а также оказание соответствующих услуг, в том числе в парках культуры и отдыха, торгово-развлекательных центрах, аттракционах и в иных местах массового посещения граждан; посещение гражданами зданий, строений, сооружений (помещений в них), предназначенных преимущественно для проведения указанных мероприятий (оказание услуг), в том числе ночных клубов (дискотек) и иных аналогичных объектов, кинотеатров (кинозалов), детских игровых комнат и детских развлекательных центров, парков иных развлекательных и досуговых заведений, а также ввести запрет на курение кальянов в ресторанах, барах, кафе и иных общественных местах.

3.2. Работу ресторанов, кафе, столовых, буфетов, баров, закусочных и иных организаций общественного питания (в том числе расположенных в торговых и торгово-развлекательных центрах, на рынках, иных объектах торговли и (или) оказания услуг), за исключением обслуживания на вынос без посещения гражданами помещений таких организаций, а также доставки заказов. Данное ограничение не распространяется на столовые, буфеты, кафе и иные предприятия питания, осуществляющие организацию питания для работников организаций.

3.3. Работу рынков, за исключением реализации продовольственных товаров и (или) непродовольственных товаров первой необходимости, указанных в приложении 1 к настоящему Указу (предусмотрев в их работе не менее двух санитарных дней: понедельник, четверг).

3.4. Работу гостиниц, бассейнов, фитнесс залов, бань, саун и иных объектов, в которых оказываются подобные услуги, предусматривающие очное присутствие гражданина.

3.5. Деятельность субъектов туристического бизнеса, включая канатные дороги, пункты общественного питания, спортивно-оздоровительные центры (в том числе термальные источники, пункты проката туристского оборудования) и деятельность организаций и индивидуальных предпринимателей в сфере коллективного и индивидуального размещения (гостиницы (отели), мотели, гостевые дома, коттеджи, хостелы, квартиры, меблированные комнаты, апартаменты). Деятельность санаторно-курортных организаций.

3.6. Работу объектов торговли непродовольственными товарами, в том числе расположенных в торговых, торгово-развлекательных центрах и на рынках, за исключением:

объектов торговли непродовольственными товарами площадью торгового зала до 400 кв. метров и при наличии отдельного наружного (уличного) входа в объект торговли;

аптек и аптечных пунктов;

специализированных объектов розничной торговли, в которых осуществляется заключение договоров на оказание услуг связи и реализация товаров связанных с данными услугами (в том числе мобильных телефонов, планшетов);

специализированных объектов розничной торговли, реализующих медицинские и оптико-офтальмологические изделия (оборудование);

реализации непродовольственных товаров первой необходимости, указанных в приложении 1 к настоящему Указу. К организациям, обеспечивающим население товарами первой необходимости, указанными в приложении 1 к настоящему Указу, относятся организации и индивидуальные предприниматели, обеспечивающие всю товаропроводящую цепочку таких товаров от производителя до конечного потребителя, включая производителей, поставщиков, дистрибьюторов, транспортно-логистические организации, логистические комплексы, организации, оказывающие услуги по подготовке, обработке, упаковке товаров и иные подобные услуги, распределительные центры, оптовые рынки, склады, службы доставки, курьерские службы, пункты выдачи заказов, объекты торговли всех форматов (в том числе нестационарные и мобильные объекты), а также управляющие компании, в том числе обеспечивающие функционирование объектов недвижимости, в которых располагаются такие организации;

продажи товаров дистанционным способом, в том числе с условием доставки.

Установить, что предельно допустимое количество лиц, которые могут одновременно находиться в торговом зале объекта торговли продовольственными и непродовольственными товарами, деятельность которого не приостановлена, составляет не более 1 человека на 4 кв.м.

3.7. Работу организаций и индивидуальных предпринимателей осуществляющих:

творческую деятельность, деятельность в области искусства и организации развлечений (код ОКВЭД 2 : 90);

деятельность в области демонстрации кинофильмов;

деятельность в области спорта, отдыха и развлечений, физкультурно-оздоровительную деятельность;

деятельность в сфере дополнительного образования детей и взрослых;

предоставление услуг по дневному уходу за детьми;

деятельность по организации конференций и выставок.

3.8. Деятельность музеев и зоопарков.

4. Ограничения, установленные пунктом 3 настоящего Указа не распространяются на деятельность организаций и индивидуальных предпринимателей, указанных в пункте 4 Указа Президента Российской Федерации от 11.05.2020 № 316 "Об определении порядка продления действия мер по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения в субъектах Российской Федерации в связи с распространением новой коро-навирусной инфекции (COVID-19), а также организаций и индивидуальных предпринимателей, чья деятельность оказывает существенное влияние на занятость населения и социальную стабильность, имеет иное важное значение для социально-экономического состояния муниципального образования, на основании решений глав администраций муниципальных районов (городских округов), согласованных с Оперативным штабом по организации проведения мероприятий, направленных на предупреждение завоза и распространения новой коронавирусной инфекции, вызванной 2019-nCoV (далее - Оперативный штаб) или на основании решений Оперативного штаба.

Деятельность иных организаций и индивидуальных предпринимателей, не указанных в пункте 3 настоящего Указа, может быть приостановлена в порядке, предусмотренном решениями Президента Российской Федерации и (или) иными нормативными правовыми актами Российской Федерации.

5. Организации и индивидуальные предприниматели, деятельность которых не приостановлена, при осуществлении основной деятельности не вправе осуществлять виды деятельности, приостановленные настоящим Указом.

6. Обязать организации и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих деятельность на территории Карачаево-Черкесской Республики, деятельность которых не приостановлена:

6.1. При осуществлении своей деятельности обеспечить соблюдение требований о социальном дистанцировании, в том числе путем нанесения специальной разметки и установления специального режима допуска и нахождения в зданиях, строениях, сооружениях (помещениях в них), на соответствующей территории (включая прилегающую территорию), а также соблюдение методических рекомендаций Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по организации работы в условиях сохранения рисков распространения (COVID-19).

6.2. Организовать, при наличии возможности, перевод максимального числа работников на удаленный (дистанционный) режим работы с сохранением заработной платы.

Обеспечить принятие решений об установлении численности и состава работников (исполнителей по гражданско-правовым договорам):

не подлежащих переводу на дистанционный режим работы в связи с необходимостью их непосредственного участия в обеспечении непрерывных технологических и иных процессов, необходимых для обеспечения функционирования таких организаций и индивидуальных предпринимателей;

подлежащих переводу на дистанционный режим работы (в первоочередном порядке беременных женщин, женщин с детьми в возрасте до 14 лет и работников старше 60 лет).

6.3. Обеспечить измерение температуры тела работникам на рабочих местах и обеспечение их средствами индивидуальной защиты (масками, респираторами, дезинфицирующими средствами) с обязательным отстранением от нахождения на рабочем месте лиц с повышенной температурой.

6.4. Выявлять и не допускать на рабочее место (территорию) работников с признаками инфекционного заболевания.

6.5. Обеспечить ношение работниками средств индивидуальной защиты органов дыхания (масок, респираторов), а также использование перчаток, если это не препятствует рабочей деятельности.

6.6. Оказывать работникам содействие в обеспечении соблюдения режима самоизоляции на дому.

6.7. При поступлении запроса Оперативного штаба незамедлительно представлять информацию о всех контактах заболевшего новой коронави-русной инфекцией (COVID-19) в связи с исполнением им трудовых функций, обеспечить проведение дезинфекции помещений, где находился заболевший.

6.8. Не допускать на рабочее место и (или) территорию организации работников из числа граждан, указанных в пункте 8.3 и абзаце первом пункта 9 настоящего Указа, а также работников, в отношении которых приняты постановления санитарных врачей об изоляции.

6.9. Перевести граждан, обязанных соблюдать режим самоизоляции в соответствии с пунктом 9 настоящего Указа, с их согласия на дистанционный режим работы или предоставить им ежегодный оплачиваемый отпуск.

6.10. Обеспечить применение Методических рекомендаций по режиму труда органов государственной власти, органов местного самоуправления и организаций с участием государства, разработанных Министерством труда и социальной защиты Российской Федерации с учетом реальных возможностей и необходимости работы сотрудников, чье нахождение на рабочем месте является критически важным для обеспечения функционирования возглавляемых ими организаций.

7. Приостановить до особого распоряжения посещение обучающимися образовательных организаций, предоставляющих дошкольное, общее, дополнительное образование, профессиональных образовательных организаций, образовательных организаций высшего образования (за исключением проживания в общежитиях данных организаций). Учредителям образовательных организаций обеспечить реализацию образовательных программ с применением электронного обучения и дистанционных образовательных технологий в порядке, определяемом образовательной организацией.

8. Обязать граждан:

8.1. Ограничить поездки, в том числе в целях туризма и отдыха.

8.2. Посетивших другие субъекты Российской Федерации и прибывших на территорию Карачаево-Черкесской Республики:

8.2.1. Сообщать о своём возвращении в Карачаево-Черкесскую Республику, месте, датах пребывания на указанных территориях, контактную информацию на горячую линию по номеру тел.: 8(878-2) 20-44-83, 8-800-201-26-70.

8.2.2. При появлении первых респираторных симптомов незамедлительно сообщить в поликлинику по месту прикрепления для оказания медицинской помощи на дому, без посещения медицинской организации.

8.2.3. Строго соблюдать постановления санитарных врачей о нахождении в режиме изоляции на дому.

8.3. Прибывших из иностранных государств, по перечню, утвержденному Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека, помимо мер, предусмотренных пунктом 8.2. настоящего Указа, обеспечить самоизоляцию на дому на срок 14 дней со дня возвращения в Карачаево-Черкесскую Республику (не посещать работу, учёбу, минимизировать посещения общественных мест).

8.4. Совместно проживающих в период обеспечения изоляции с гражданами, указанными в пункте 8.3. настоящего Указа, а так же гражданами, в отношении которых приняты постановления санитарных врачей об изоляции, обеспечить самоизоляцию на дому на срок, указанный в пункте 8.3. настоящего Указа, либо на срок, указанный в постановлениях санитарных врачей.

9. Обязать соблюдать режим самоизоляции граждан в возрасте старше 65 лет, а также граждан, имеющих заболевания, указанные в приложении 2 к настоящему Указу. Режим самоизоляции должен быть обеспечен по месту проживания указанных лиц либо в иных помещениях, в том числе в жилых и садовых домах.

Режим самоизоляции может не применяться к руководителям и сотрудникам предприятий, организаций, учреждений и органов власти, чье нахождение на рабочем месте является критически важным для обеспечения их функционирования, работникам здравоохранения, а также к гражданам, определенным решением Оперативного штаба.

Министерству здравоохранения Карачаево-Черкесской Республики обеспечить возможность оформления листков нетрудоспособности без посещения медицинских организаций для лиц, указанных в настоящем пункте.

10. Обязать:

10.1. Граждан:

10.1.1. Соблюдать дистанцию до других граждан не менее 1,5 метров (социальное дистанцирование), в том числе в общественных местах и общественном транспорте, за исключением случаев оказания услуг по перевозке пассажиров и багажа легковым такси.

10.1.2. Не покидать места проживания (пребывания), за исключением случаев:

обращения за экстренной (неотложной) медицинской помощью и случаев иной прямой угрозы жизни и здоровью;

следования к месту (от места) осуществления деятельности (в том числе работы), которая не приостановлена в соответствии с настоящим Указом, осуществления деятельности, связанной с передвижением по территории Карачаево-Черкесской Республики, в случае если такое передвижение непосредственно связано с осуществлением деятельности, которая не приостановлена в соответствии с настоящим Указом (в том числе оказанием транспортных услуг и услуг доставки);

следования к ближайшему месту приобретения товаров, работ, услуг, реализация которых не ограничена в соответствии с настоящим Указом;

выгула домашних животных на расстоянии, не превышающем 100 метров от места проживания (пребывания);

выноса отходов до ближайшего места накопления отходов;

занятий физической культурной и спортом на открытом воздухе при условии совместных занятий не более двух человек и соблюдения расстояния между занимающимися не менее 5 метров;

прогулки на улице не более двух человек вместе при условии соблюдения дистанцирования и исключения посещения мест массового пребывания людей, в том числе, детских площадок.

Гражданам воздержаться от проведения и посещения свадебных, поминальных и иных массовых мероприятий, в том числе в частных домовладениях и квартирах.

Ограничения, установленные настоящим пунктом, не распространяются на случаи оказания медицинской помощи, деятельность правоохранительных органов, органов по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям и подведомственных им организаций, органов по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека, иных органов в части действий, непосредственно направленных на защиту жизни, здоровья и иных прав и свобод граждан, в том числе противодействие преступности, охраны общественного порядка, собственности и обеспечения общественной безопасности.

10.1.3. Использовать средства индивидуальной защиты органов дыхания (маски, респираторы) при нахождении в местах общего пользования (на всех объектах розничной торговли, аптеках, общественном транспорте, включая такси, на всех предприятиях, продолжающих свою работу, медицинских организациях).

10.1.4. Исполнять правила поведения, установленные организациями и индивидуальными предпринимателями, в связи с осуществлением ими деятельности в условиях сохранения рисков распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19).

10.1.5. Имеющих детей, не достигших возраста 17 лет, не допускать их нахождения в общественных местах без своего сопровождения с 20.00 часов до 08.00 часов;

10.2. Органы власти, организации и индивидуальных предпринимателей, а также иных лиц, деятельность которых связана с совместным пребыванием граждан, обеспечить соблюдение гражданами (в том числе работниками) социального дистанцирования, в том числе путем нанесения специальной разметки и установления специального режима допуска и нахождения в зданиях, строениях, сооружениях (помещениях в них), на соответствующей территории (включая прилегающую территорию).

11. Министерству здравоохранения Карачаево-Черкесской Республики:

11.1. Обеспечить возможность оформления листков нетрудоспособности без посещения медицинских организаций для лиц, указанных в пункте 8 настоящего Указа.

11.2. Организовать работу медицинских организаций с приоритетом оказания медицинской помощи на дому лихорадящим больным с респираторными симптомами, посещавших территории, где зарегистрированы случаи новой коронавирусной инфекции (COVID-19), и пациентам в возрасте старше 60 лет, для чего обеспечить усиление выездной амбулаторной службы сотрудниками отделений профилактики.

11.3. Обеспечить готовность медицинских организаций, осуществляющих медицинскую помощь стационарно и амбулаторно, оказывающих скорую медицинскую помощь, к приему и оперативному оказанию медицинской помощи больным с респираторными симптомами, отбор биологического материала для исследования на новую коронавирусную инфекцию (COVID-19).

11.4. Совместно с Управлением Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Карачаево-Черкесской Республике обеспечить изоляцию граждан, у которых по результатам лабораторных исследований подтверждено наличие новой коронавирусной инфекции (COVID-19), в соответствии с медицинскими показаниями.

11.5. Обеспечить круглосуточную работу телефонов "горячей линии" по вопросам инфекции - (COVID-19): 8 (8782)-22-44-83, 8-800-201-26-70.

11.6. Совместно с Управлением Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Карачаево-Черкесской Республике обеспечить ежедневное представление информации о предупредительных мерах по недопущению распространения инфекции - (COVID-19) на территории Карачаево-Черкесской Республики руководителю Оперативного штаба.

12. Министерству труда и социального развития Карачаево-Черкесской Республики:

12.1. Взять на особый контроль все вопросы жизнеобеспечения пожилых граждан и инвалидов, получающих социальные услуги на дому, и оказывать содействие в обеспечении соблюдения режима самоизоляции.

12.2. Не допускать прекращения предоставления ранее назначенных мер социальной поддержки.

13. Министерству строительства и жилищно-коммунального хозяйства Карачаево-Черкесской Республики принять необходимые меры по соблюдению правил работы в условиях сохранения рисков распространения (COVID-19) при организации работы по приему оплаты за предоставленные коммунальные услуги.

14. Управлению записи актов гражданского состоянии Карачаево-Черкесской Республики организовать осуществление приема заявителей в территориальных структурных подразделениях Управления записи актов гражданского состоянии Карачаево-Черкесской Республики исключительно по заявлениям, поданным посредствам Единого портала государственных и муниципальных услуг (функций), за исключением заявлений о государственной регистрации рождения и смерти.

15. Администрации Главы и Правительства Карачаево-Черкесской Республики совместно с Министерством туризма, курортов и молодежной политики Карачаево-Черкесской Республики, Министерством образования и науки Карачаево-Черкесской Республики, Министерством здравоохранения Карачаево-Черкесской Республики, иными заинтересованными органами исполнительной власти Карачаево-Черкесской Республики, Карачаево-Черкесским региональным отделением Общероссийского Народного Фронта, Карачаево-Черкесским региональным отделением Всероссийской политической партии "ЕДИНАЯ РОССИЯ", иными некоммерческими организациями, в том числе республиканским государственным казенным учреждением "Государственное юридическое бюро", общественными объединениями и образовательными учреждениями организовать работу Единого волонтерского штаба по координации помощи пожилым и маломобильным гражданам.

Единому волонтерскому штабу обеспечить скоординированную работу по оказанию гражданам соблюдающим режим самоизоляции в соответствии с пунктами 4 и 5 настоящего Указа, возможных мер адресной помощи, в том числе из запросов, поступающих "горячих линий", указанную в подпункте 7.5. настоящего Указа.

Министерству здравоохранения Карачаево-Черкесской Республики обеспечить волонтеров необходимыми средствами защиты.

16. Управлению Карачаево-Черкесской Республики по обеспечению мероприятий гражданской обороны, предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций и пожарной безопасности организовать и обеспечить круглосуточную работу телефонов "горячей линии" по вопросам мер, принимаемых в период действия режима повышенной готовности.

17. Органам местного самоуправления муниципальных районов и городских округов Карачаево-Черкесской Республики не допускать прекращения предоставления ранее назначенных мер социальной поддержки.

18. Оперативный штаб привести в круглосуточный режим работы до особого распоряжения.

19. Руководителям государственных органов, органов местного самоуправления Карачаево-Черкесской Республики:

19.1. Обеспечить доведение до сведения работников информации о необходимости соблюдения Методических рекомендаций по режиму труда органов государственной власти, органов местного самоуправления и организаций с участием государства, разработанных Министерством труда и социальной защиты Российской Федерации.

19.2. Обеспечить применение Методических рекомендаций по режиму труда органов государственной власти, органов местного самоуправления и организаций с участием государства, разработанных Министерством труда и социальной защиты Российской Федерации, с учетом реальных возможностей и необходимости работы сотрудников, чье нахождение на рабочем месте является критически важным для обеспечения функционирования возглавляемых ими органов.

19.3. Оказывать содействие Министерству здравоохранения Карачаево-Черкесской Республики в решении возложенных на него задач.

20. Главам администраций муниципальных районов и городских округов образовать рабочие группы по организации исполнения и контролем за исполнением настоящего Указа, в том числе организациями и индивидуальными предпринимателями с привлечением в установленном порядке, заинтересованных подразделений органов государственной власти.

21. Министерству внутренних дел по Карачаево-Черкесской Республике, Управлению Федеральной службы войск национальной гвардии Российской Федерации по Карачаево-Черкесской Республике рекомендовать в установленном порядке и в пределах своих полномочий принять участие в реализации настоящего Указа, в том числе путем участия в работе по доведению до сведения граждан и организаций требований настоящего Указа, с использованием имеющихся в их распоряжении сил и средств.

22. Установить, что распространение новой коронавирусной инфекции (COVID-19) является в сложившейся условиях чрезвычайным и непредотвратимым обстоятельством, повлекшим введение режима повышенной готовности, в соответствии с Федеральным законом от 21.12.94 № 68-ФЗ "О защите населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера", который является обстоятельством непреодолимой силы.

23. Лица, виновные в нарушении предписаний и ограничений, установленных настоящим Указом, несут ответственность, установленную законодательством Российской Федерации.

24. Контроль за выполнением настоящего Указа оставляю за собой.".

2. Настоящий Указ вступает в силу со дня его подписания.

Глава Карачаево-Черкесской Республики Р.Б.Темрезов







