Кроссовер Jaguar I-Pace научился быстрее заряжаться

Компания Jaguar объявила о том, что I-Pace получил новую быстродействующую информационно-развлекательную систему. У мультимедийного комплекса Pivi Pro более мощный процессор, две электронные SIM-карты, обеспечивающие постоянный доступ в Сеть, а навигация показывает не только расположение зарядных терминалов, но и их мощность.

Есть у автомобиля и новые опции. Это салонное зеркало со встроенным экраном (на него транслируется изображение с дополнительной верхней камеры на корме) и ионизатор воздуха.

Также электрокроссовер обзавелся новой бортовой зарядкой мощностью 11 кВт, позволяющей заряжаться от трехфазной сети. Прежде на авто ставились 7-киловаттные устройства. Теперь каждый час зарядки увеличит запас хода на 53 километра, а до конца аккумулятор наполнится за 8,6 часа (ранее это же занимало 13 часов).

Напомним, что Jaguar I-Pace имеет два электромотора. Один на передней оси и один на задней. Моторы равнозначной мощности и суммарно выдают 400 лошадиных сил и 696 Нм тяги. Главная особенность ускорения I-Pace - в том, что весь крутящий момент доступен сразу. У I-Pace нет коробки передач: энергия из батареи подается напрямую в двигатели, а это означает, что задержки между нажатием на акселератор и началом движения отсутствуют. До 100 км/ч электромобиль разгоняется за 4,8 секунды.

Обновленный I-Pace уже можно заказать в Европе, в России он появится в ближайшее время. Сейчас электрический SUV продается у нас от 5,9 млн рублей. По итогам 2019 года в России было продано около 130 экземпляров модели.