Указ главы Республики Крым от 23 июня 2020 года № 208-У "О внесении изменений в Указ Главы Республики Крым от 17 марта 2020 года № 63-У"

В соответствии со статьями 64, 65 Конституции Республики Крым постановляю:

1. Внести в Указ Главы Республики Крым от 17 марта 2020 года № 63-У "О введении режима повышенной готовности на территории Республики Крым" следующие изменения:

постановляющую часть Указа изложить в следующей редакции:

"1. Ввести на территории Республики Крым режим функционирования "Повышенная готовность" для органов управления и сил территориальной подсистемы единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций Республики Крым с 00 часов 00 минут 17 марта 2020 года и до особого распоряжения.

2. Обязать граждан, зарегистрированных по месту пребывания или по месту жительства в Республике Крым и (или) имеющих в собственности жилые помещения и (или) нежилые помещения (апартаменты, эллинги, дачные и садовые дома) на территории Республики Крым, которые прибывают на территорию Республики Крым из зарубежных стран, на срок 14 календарных дней со дня их прибытия соблюдать постановления главных государственных санитарных врачей о нахождении в режиме изоляции в условиях обсерватора.

3. Для организаций и индивидуальных предпринимателей, деятельность которых не ограничена настоящим Указом, устанавливаются следующие общеобязательные правила поведения:

3.1. Измерение температуры тела работникам на рабочих местах с обязательным отстранением от нахождения на рабочем месте лиц с повышенной температурой тела;

3.2. Проведение текущей профилактической дезинфекции препаратами, зарегистрированными в установленном порядке на территории Российской Федерации, с кратностью, установленной соответствующими инструктивно-методическими рекомендациями;

3.3. Контроль за обязательным использованием средств индивидуальной защиты органов дыхания персоналом транспортно-пересадочных узлов, транспортных средств, других мест с массовым пребыванием людей;

3.4. Соблюдение на объектах социальной дистанции до других граждан не менее 1,5 метра;

3.5. При поступлении запроса Межрегионального управления Роспотребнадзора по Республике Крым и городу Севастополю незамедлительно представлять информацию обо всех контактах заболевшего и/или лица с подозрением на заболевание новой коронавирусной инфекцией (2019-nCoV) в связи с исполнением им трудовых функций, обеспечить проведение дезинфекции помещений, где находился заболевший, в течение суток с момента поступления информации, а также оказывать содействие в обеспечении соблюдения режима самоизоляции на дому;

3.6. Направление уведомления по форме согласно приложению 7 к настоящему Указу путем прикрепления по ссылке:

http://rk.gov.ru/uvedomlenie (за исключением исполнительных органов государственной власти Республики Крым, иных государственных органов Республики Крым, органов местного самоуправления муниципальных образований в Республике Крым, а также организаций, обеспечивающих деятельность и (или) обеспечивающих и реализующих функции указанных органов) или обязательства по форме согласно приложению 10 к настоящему Указу путем прикрепления по ссылке http://rk.gov.ru/uvedomlenie kurort;

3.7. Неукоснительное соблюдение рекомендаций Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека, размещенных на официальном сайте Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (https:/www.rospotrebnadzor.ru/region/korono_virus/rek_ros.php).

4. Запретить на территории Республики Крым на период действия режима функционирования "Повышенная готовность":

4.1. Проведение массовых мероприятий, в том числе публичных, деловых, спортивных, культурных, развлекательных.

4.2. Выезд организованных детских групп за пределы Республики Крым, в том числе творческих, спортивных коллективов и обучающихся детских школ искусств, профессиональных технических образовательных организаций.

5. Министерству внутренних дел по Республике Крым совместно с заинтересованными ведомствами, учреждениями, организациями организовать проведение рейдовых мероприятий в целях осуществления контроля за выполнением пункта 4 настоящего Указа.

6. Приостановить до 1 августа 2020 года деятельность организаций и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих деятельность (виды деятельности приведены в соответствии с Общероссийским классификатором видов экономической деятельности ОК 029-2014 (КДЕС РЕД. 2), утвержденным приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 31.01.2014 № 14-ст (далее - Общероссийский классификатор) по следующим видам экономической деятельности:

6.1. "55 Деятельность по предоставлению мест для временного проживания" (хостелы);

6.2. "82.3 Деятельность по организации конференций и выставок";

6.3. "85 Образование", за исключением:

6.3.1. ОКВЭД "85.30. Обучение профессиональное" по кодам профессий:

14388 - машинист экскаватора;

11453 - водитель погрузчика;

19203 - тракторист;

19205 - тракторист-машинист сельскохозяйственного производства;

6.3.2. ОКВЭД "85.41. Образование дополнительное детей и взрослых".

6.3.3. ОКВЭД "85.42. Образование профессиональное дополнительное";

6.3.4. образовательных организаций с применением электронного обучения и дистанционных образовательных технологий;

6.3.5. общеобразовательных организаций, дошкольных образовательных организаций.

7. Ограничения, указанные в пункте 6 настоящего Указа, не распространяются на работу персонала, обеспечивающего эксплуатацию, содержание и поддержание надлежащего состояния объектов.

8. Организациям и индивидуальным предпринимателям, деятельность которых не ограничена настоящим Указом, за исключением организаций, указанных в пункте 9 настоящего Указа, обеспечить направление уведомления по форме согласно приложению 7 к настоящему Указу путем прикрепления по ссылке http://rk.gov.ru/uvedomlenie.

9. Санаторно-курортным организациям, пансионатам, домам отдыха, гостиницам, гостевым домам, базам отдыха, кемпингам, детским лагерям обеспечить направление обязательства по форме согласно приложению 10 к настоящему Указу путем прикрепления по ссылке http://rk.gov.ru/uvedomlenie kurort.

10. Министерству внутренней политики, информации и связи Республики Крым обеспечить:

10.1. Размещение формы уведомления и обязательства, указанных в пунктах 8, 9 настоящего Указа, и образца заполненного уведомления и обязательства на портале Правительства Республики Крым;

10.2. Размещение перечня организаций (индивидуальных предпринимателей), предоставивших уведомления, на портале Правительства Республики Крым по форме согласно приложению 8 к настоящему Указу;

10.3. Размещение перечня организаций (индивидуальных предпринимателей), предоставивших обязательства, на портале Правительства Республики Крым по форме согласно приложению 11 к настоящему Указу.

11. До особого распоряжения обязать граждан:

11.1. Использовать средства индивидуальной защиты органов дыхания (медицинские и немедицинские маски, респираторы) при нахождении в транспорте общего пользования, легковом такси, транспортном средстве, осуществляющем перевозки пассажиров и багажа по заказу, при посещении объектов торговли (оказания услуг), деятельность которых не ограничена настоящим Указом, а также при нахождении в общественных местах (местах ожидания общественного транспорта, на открытых площадях аэропортов, железнодорожных и автобусных вокзалов и пр.);

11.2. При выполнении работ и оказании услуг использовать средства индивидуальной защиты органов дыхания (медицинские и немедицинские маски, респираторы);

11.3. Соблюдать дистанцию до других граждан не менее 1,5 метра (социальное дистанцирование), в том числе в общественных местах и общественном транспорте, за исключением случаев оказания услуг по перевозке пассажиров и багажа легковым такси;

12. До особого распоряжения обязать органы государственной власти Республики Крым, органы местного самоуправления муниципальных образований в Республике Крым, организации независимо от организационно-правовой формы и формы собственности, индивидуальных предпринимателей, а также иных лиц, деятельность которых связана с совместным пребыванием граждан, обеспечить соблюдение гражданами (в том числе работниками) социального дистанцирования, в том числе путем установления специального режима допуска и нахождения в зданиях, строениях, сооружениях (помещениях в них), на соответствующей территории (включая прилегающую территорию).

13. Министерству образования, науки и молодежи Республики Крым обеспечить неукоснительное соблюдение Рекомендаций по организации работы образовательных организаций в условиях сохранения рисков распространения COVID-19 Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека от 8 мая 2020 года № 02/8900-2020-24 муниципальными образовательными организациями на пунктах проведения экзаменов с 28 июня по 20 августа 2020 года при сдаче Единого государственного экзамена.

В дошкольных образовательных организациях усилить меры по обеспечению безопасных условий пребывания детей.

14. Исполнительным органам государственной власти Республики Крым, органам местного самоуправления в городских округах и муниципальных районах Республики Крым осуществлять контроль за соблюдением ограничений, указанных в настоящем Указе, в пределах установленной компетенции.

15. Обязать юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих деятельность в местах массового скопления людей (в том числе в торговых объектах), а также перевозки авиационным, железнодорожным, автомобильным транспортом, организовать мероприятия по усилению режима текущей дезинфекции до особого распоряжения.

16. Исполнительным органам государственной власти Республики Крым, уполномоченным на организацию и проведение регионального государственного контроля (надзора), органам местного самоуправления муниципальных образований в Республике Крым, уполномоченным на организацию и проведение муниципального контроля, при осуществлении в 2020 году проверок юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, в отношении которых применяются положения Федерального закона от 26 декабря 2008 года № 294-ФЗ "О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля", руководствоваться постановлением Правительства Российской Федерации от 3 апреля 2020 года № 438 "Об особенностях осуществления в 2020 году государственного контроля (надзора), муниципального контроля и о внесении изменения в пункт 7 Правил подготовки органами государственного контроля (надзора) и органами муниципального контроля ежегодных планов проведения плановых проверок юридических лиц и индивидуальных предпринимателей" и постановлением Правительства Российской Федерации от 3 апреля 2020 года № 440 "О продлении действия разрешений и иных особенностях в отношении разрешительной деятельности в 2020 году".

17. Министерству здравоохранения Республики Крым обеспечить выполнение мероприятий, предусмотренных пунктом 2 постановления Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 2 марта 2020 года № 5 "О дополнительных мерах по снижению рисков завоза и распространения новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV)".

18. Министерству здравоохранения Республики Крым, Министерству экономического развития Республики Крым, Министерству финансов Республики Крым, главам администраций городов Ялты, Евпатории, Феодосии оснастить и привести в готовность обсерваторы, предусмотренные для непрерывного медицинского наблюдения за лицами, прибывшими из стран, неблагополучных по новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV).

19. До 1 августа 2020 года Министерству здравоохранения Республики Крым, Министерству образования, науки и молодежи Республики Крым, Министерству труда и социальной защиты Республики Крым, юридическим лицам независимо от их организационно-правовой формы и формы собственности запретить посещение стационарных учреждений с круглосуточным пребыванием людей (дом ребенка, детские дома, интернаты и т.д.)

20. До 1 августа 2020 года Министерству труда и социальной защиты Республики Крым, Министерству образования, науки и молодежи Республики Крым, Министерству здравоохранения Республики Крым обеспечить функционирование стационарных организаций социального обслуживания, организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, общеобразовательных организаций интернатного типа, организации, осуществляющей обучение, и организаций социального обслуживания в режиме полной изоляции с введением сменного характера работы сотрудников (1 смена - 14 дней).

21. Министерству здравоохранения Республики Крым обеспечить лабораторную диагностику новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV) с привлечением всех лабораторий организаций вне зависимости от формы собственности, имеющих санитарно-эпидемиологическое заключение на работу с возбудителями III - IV групп патогенности с использованием методов, предполагающих выделение возбудителя, соответствующие условия работы и обученный персонал, владеющий методом полимеразноцепной реакции (ПЦР).

22. Медицинским организациям всех форм собственности обеспечить приоритет динамического наблюдения и своевременной госпитализации лиц старше 45 лет с сопутствующими и хроническими заболеваниями, а также информирование их о необходимости своевременного извещения учреждений здравоохранения о появлении признаков простудных заболеваний.

23. Министерству здравоохранения Республики Крым совместно с Территориальным органом Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения по Республике Крым и г. Севастополю, Территориальным фондом обязательного медицинского страхования Республики Крым, юридическим лицам, независимо от организационно-правовой формы и формы собственности, обеспечить приостановление работ по проведению медицинских осмотров и диспансеризации населения медицинскими организациями Республики Крым, независимо от формы собственности, на период действия режима функционирования "Повышенная готовность", которые проводятся в рамках базовой программы обязательного медицинского страхования.

24. Министерству транспорта Республики Крым обеспечить проведение мероприятий по санитарной обработке каждой единицы подвижного состава транспорта в течение дня, а также по окончании смены и контроль за их проведением на период действия режима функционирования "Повышенная готовность".

25. Министерству внутренних дел по Республике Крым установить на подходах к Крымскому мосту со стороны Республики Крым дополнительные наряды, обеспечивающие исполнение настоящего Указа.

Главному управлению Федеральной службы войск национальной гвардии по Республике Крым и городу Севастополю обеспечить установку палаток для жизнеобеспечения дополнительных нарядов Министерства внутренних дел по Республике Крым и охрану общественного порядка на подходах к Крымскому мосту со стороны Республики Крым.

26. Межрегиональному управлению Роспотребнадзора по Республике Крым и городу Севастополю обеспечить бесконтактную термометрию лиц, въезжающих на территорию Республики Крым, в целях выявления лиц с признаками инфекционного заболевания при проведении ограничительных мероприятий, в том числе на автомобильном и железнодорожном подходах к Крымскому мосту со стороны Республики Крым и в ООО "МЕЖДУНАРОДНЫЙ АЭРОПОРТ "СИМФЕРОПОЛЬ".

27. Рекомендовать Министерству внутренних дел по Республике Крым, Крымскому линейному управлению Министерства внутренних дел Российской Федерации на транспорте, Крымскому МУГАДН Ространснадзора, Министерству транспорта Республики Крым и администрациям городов и районов Республики Крым обеспечить ежедневный контроль на транспорте, включая проводимые мероприятия транспортными и дорожно-строительными организациями по предупреждению распространения новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV) на территории Республики Крым.

28. Министерству внутренней политики, информации и связи Республики Крым обеспечить:

28.1. Размещение (опубликование) настоящего Указа на официальном портале Правительства Республики Крым в информационнотелекоммуникационной сети "Интернет";

28.2. Ежедневное информирование населения о мероприятиях по предотвращению распространения коронавирусной инфекции (2019-nCoV) на территории Республики Крым.

29. Установить, что распространение новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV) является в сложившихся условиях чрезвычайным и непредотвратимым обстоятельством, повлекшим введение режима функционирования "Повышенная готовность" в соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 года № 68-ФЗ "О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера", который является обстоятельством непреодолимой силы.

30. Предложить:

30.1. Межрегиональному управлению Роспотребнадзора по Республике Крым и городу Севастополю обеспечить проведение на территории Республики Крым комплекса противоэпидемических мероприятий по предотвращению завоза и распространения в Республике Крым новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV);

30.2. Управлению Федеральной службы безопасности Российской Федерации по Республике Крым и городу Севастополю, Министерству внутренних дел по Республике Крым, Главному управлению Федеральной службы войск национальной гвардии по Республике Крым и городу Севастополю оказывать содействие исполнительным органам государственной власти Республики Крым и органам местного самоуправления муниципальных образований в Республике Крым в принятии мер по предотвращению завоза и распространения в Республике Крым новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV);

30.3. Главному управлению Федеральной службы войск национальной гвардии по Республике Крым и городу Севастополю, частным охранным организациям принимать меры, направленные на обеспечение сохранности объектов, работа которых приостановлена в соответствии с настоящим Указом.";

приложение 10 к Указу изложить в новой редакции (прилагается).

2. Настоящий Указ вступает в силу 1 июля 2020 года.

Глава Республики Крым С.Аксенов





Приложение 10 к Указу Главы Республики Крым от 17 марта 2020 года № 63-У

(в редакции Указа Главы Республики Крым от 23 июня 2020 года № 208-У)

Обязательство организации санаторно-курортного или гостиничного комплекса (санаторий, пансионат, дом отдыха, гостиница, гостевой дом, база отдыха, кемпинг, детский лагерь) при осуществлении деятельности в период эпиднеблагополучия по новой коронавирусной инфекции (COVID-19)

Смотрите приложение к настоящему указу







