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Рубрика: Власть

Матвиенко: Трудно представить возражения против предложения Путина по НДФЛ

Текст: Галина Мисливская
Парламентарии без промедления займутся законодательным обеспечением предложений президента Владимира Путина, с которыми он выступил в своем обращении к россиянам во вторник, заявила председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко.
Фото: пресс-служба СФ Фото: пресс-служба СФ
Фото: пресс-служба СФ

Спикер назвала инициативы главы государства точечными, адресными, обращенными к тем, кто в них действительно нуждается. "Это можно отнести практически к каждой высказанной инициативе. Для меня очевидно, глава государства слышит дискуссию в обществе, чувствует, что волнует людей", - сказала она журналистам.

В частности, отметила Матвиенко, президент не просто предложил увеличить ставку НДФЛ на доход свыше пяти миллионов рублей, но сделать полученные средства целевыми - передавать их на лечение детей с тяжелыми заболеваниями, на высокотехнологичные операции. Таким образом детское здравоохранение дополнительно получит порядка 60 миллиардов рублей.

Фото: Максим Блинов/РИА Новости
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"Трудно представить, что кто-то может возразить против такого подхода", - считает глава Совфеда.

По ее словам, этих средств очень ждут семьи с детьми, больными тяжелыми, в том числе редкими заболеваниями. "Совет Федерации последние годы активно занимался этой темой. И я искренне рада, что президентом найдено системное решение", - сказала сенатор.

"Важно, что распределение денег будет максимально открытым. Им будут заниматься не чиновники, а врачи, общественные деятели. Предложение президента продумано до мелочей, добавить нечего", - добавила она.

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Валентина Матвиенко также высоко оценила решение выплатить семьям с детьми до 16 лет еще по десять тысяч рублей, инициативу по расширению программы льготной ипотеки, предложение по поддержке регионов и комплекс мер по развитию IT-отрасли.

"Учитывая огромную социальную важность озвученных мер, мы, парламентарии, уже с завтрашнего дня активно возьмемся за работу. И, уверена, оперативно обеспечим законодательную поддержку предложений и поручений президента", - заявила председатель СФ.

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