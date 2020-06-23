В России увеличат ставку НДФЛ для обеспеченных людей

Глава государства напомнил, что родителям таких детей не остается порой надежды, кроме как просить о помощи благотворительные фонды или собирать деньги через Интернет.

"Необходимо системное государственное решение", - заявил Владимир Путин. Но нужно определить надежный, постоянный источник финансирования, сказал он. Причем помощь должна дойти до каждого ребенка.

Сейчас граждане с разным уровнем доходов платят НДФЛ одинаково. "С учетом нового качества администрирования, внедрения цифровых технологий есть возможность направлять дополнительные финансовые поступления на решение конкретных, значимых для общества задач", - сказал президент и объявил о своем решении.

С января 2021 года ставка НДФЛ увеличится с 13 до 15 процентов для тех, кто зарабатывает свыше 5 млн рублей. Причем такой ставкой будет облагаться только часть доходов, которая превышает эту сумму. Бюджет таким образом получит порядка 60 млрд рублей дополнительно.

"Предлагаю окрасить эти средства и целевым образом направлять на лечение детей с тяжелыми редкими заболеваниями", - заявил Путин. Деньги пойдут на закупку дорогостоящих лекарств, техники, проведение дорогостоящих операций. При этом действующие программы будут сохранены - средства пойдут именно в плюс к уже выделяемым ресурсам.

Необходимо исключить любую бюрократию, указал глава государства. Ключевой принцип очевиден - решения об использовании этих средств должно быть абсолютно прозрачными и открытыми. Моральное право принимать такие решения имеют только врачи, общественные деятели - те, кто всю жизнь посвятил помощи таким детям, имеют непререкаемый авторитет и безупречную репутацию. "Нужно создать такой механизм", - заключил он.