Mazda обновила кроссовер CX-5: он стал тише и экономичнее

Mazda рассказала об обновлённом CX-5. Он не попадался в объективы фотошпионам, потому что внешне - это тот же кроссовер, но его научили отключать цилиндры и имитировать блокировку дифференциала.

Моторная гамма модели в европейской спецификации осталась прежней: в неё входя двигатели объёмом 2.0 и 2.5 литра, мощность которых составляет 165 и 194 л.с. соответственно, однако у версии с 2-литровым агрегатом в паре с МКП появилась функция деактивации части цилиндров.

Автомобили, оснащённые системой полного привода, получили систему Off-road Traction Assist, имитирующую блокировки дифференциалов.

Фото: Пресс-служба Mazda.

В салоне изменения коснулись мультимедийной системы - диагональ её экрана выросла с 7 до 8 дюймов, появился новый вариант обивки сидений - комбинация ткани и экокожи, была улучшена шумоизоляция салона и сокращены вибрации на руле.

Также пересмотрели алгоритмы работы систем распознавания людей в темноте и датчика света.

Продажи в европейских странах начнутся в течение нескольких месяцев, о сроках поставок обновлённого Mazda CX-5 в Россию пока не сообщается. Дореформенная версия модели продаётся по цене от 1 648 000 рублей.