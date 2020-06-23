Наши проекты
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
Все рубрики Власть Экономика В регионах В мире Происшествия Общество Спорт Культура Документы
Тематические проекты
Все спецпроекты Русское оружие Автопарк Digital Кинократия Стиль жизни Живущие в Сити Квадратный метр Дубль дв@ Моя победа Юридическая консультация
Совместные проекты
Пушкинский конкурс Стань журналистом! Миссия выполнима В МГИМО - с «Российской газетой» Звезды Победы Год литературы
О газете Реклама Подписка Медиацентр Контакты Вакансии Обратная связь Сервисы и приложения
Использование материалов «РГ» Сведения о доходах руководителя Обязательная для публикации информация
RSS
Еще
Легковые авто Тест-драйвы Российский автопром ПДД Видео Страхование Дороги Коммерческий транспорт
23.06.2020 11:00
Рубрика: Легковые авто

Mazda обновила кроссовер CX-5: он стал тише и экономичнее

Текст: Константин Руссов
Фото: Пресс-служба Mazda. Фото: Пресс-служба Mazda.
Фото: Пресс-служба Mazda.

Mazda рассказала об обновлённом CX-5. Он не попадался в объективы фотошпионам, потому что внешне - это тот же кроссовер, но его научили отключать цилиндры и имитировать блокировку дифференциала.

Фото: Пресс-служба Mazdа.
Mazda начала выпуск первого электрокара - кроссовера MX-30

Моторная гамма модели в европейской спецификации осталась прежней: в неё входя двигатели объёмом 2.0 и 2.5 литра, мощность которых составляет 165 и 194 л.с. соответственно, однако у версии с 2-литровым агрегатом в паре с МКП появилась функция деактивации части цилиндров.

Автомобили, оснащённые системой полного привода, получили систему Off-road Traction Assist, имитирующую блокировки дифференциалов.

Фото: Пресс-служба Mazda.

В салоне изменения коснулись мультимедийной системы - диагональ её экрана выросла с 7 до 8 дюймов, появился новый вариант обивки сидений - комбинация ткани и экокожи, была улучшена шумоизоляция салона и сокращены вибрации на руле.

Фото: Пресс-служба Mazda
Новая Mazda 6: какой она будет

Также пересмотрели алгоритмы работы систем распознавания людей в темноте и датчика света.

Продажи в европейских странах начнутся в течение нескольких месяцев, о сроках поставок обновлённого Mazda CX-5 в Россию пока не сообщается. Дореформенная версия модели продаётся по цене от 1 648 000 рублей.

Фото: Пресс-служба Mazda.
#Mazda