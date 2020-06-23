Microsoft закрывает свою платформу для стриминга игр

Компания Microsoft объявила о том, что стриминговая платформа Mixer закроется 22 июля. Как пишет Engadget, сервис не выдержал конкуренции с Twitch.

После 22 июля "родной" стриминговый сервис редмондцев перестанет работать окончательно, а пользователей начнут переадресовывать на Facebook Gaming. В компании пообещали, что по максимуму упростят переход на новую платформу.

Как отмечает издание, сегодняшние новости стали полной неожиданностью для стримеров, учитывая то, сколько Microsoft потратила на развитие этой платформы. В конце прошлого года компания из Редмонда потратила миллионы долларов на то, чтобы переманить самых популярных стримеров с Twitch. В качестве примера можно привести подписание контракта с блогером Ninja, которое обошлось американскому ИТ-гиганту в 30 млн долларов.