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23.06.2020 19:06
Рубрика: Власть

Миронов спрогнозировал снижение НФДЛ для бедных россиян

Текст: Татьяна Замахина

Глава партии "Справедливая Россия" Сергей Миронов оценил как долгожданное решение о повышении ставки НДФЛ с 13 до 15 процентов для тех, кто зарабатывает свыше 5 млн рублей в год. Он ожидает развития этой инициативы. А именно, в дальнейшем градация будет более подробной и затронет самые бедные слои нашего общества, облегчив их налоговое бремя, считает политик.

В Госдуме оценили решение по увеличению ставки НДФЛ для обеспеченных

Ранее Владимир Путин объявил, что ставка повышается с января 2021 года. Причем ею будет облагаться только часть доходов, которая превышает вышеназванную сумму. Бюджет таким образом получит порядка 60 млрд рублей дополнительно. Средства пойдут на лечение и помощь детям с тяжелыми редкими заболеваниями.

- Социально-демократический разворот нашего государства приобретает четкие ориентиры, - заявил Миронов журналистам. - Мы говорили о необходимости такого разворота многие годы, и это полностью соответствует программе "Справедливой России".

Теперь, по сути, президент поставил вопрос о перераспределении доходов наиболее состоятельной части населения в пользу граждан с невысокими доходами, считает Миронов. "А это одна из основ социал-демократических программ", - добавил он.

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- Лед тронулся! Зависимость налогов от доходов в ближайшее время станет реальностью, - отметил глава партии. - Причем дополнительные деньги пойдут на благое, справедливое, нужное дело - на лечение детей, страдающих самыми тяжелыми заболеваниями.

В "СР", напомнил он, ранее предлагали иной уровень доходов, с которого должна начинаться "прогрессия". "Но дело в данном случае не в цифрах, - добавил Миронов. - Дело в принципе справедливости, который, наконец, будут реализован на практике в налоговой сфере. Уверен, это только первый шаг. В дальнейшем градация будет более подробной и затронет самые бедные слои нашего общества, облегчив их налоговое бремя".

Власть Работа власти Экономика Финансы Налоги Партии "Справедливая Россия" НДФЛ и налоговые декларации

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